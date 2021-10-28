Welt: Almanlar İngiltere'yi korkuyla izliyor

İngiltere'deki tedarik zincirindeki eleman açığına bağlı olarak gelişen aksama nedeniyle ülkedeki petrol, gaz, gıda ve enerji krizi sürerken, Almanlar’ı da korku sardı.

İngiltere'de son dönemde artan tedarik krizi, ülke ekonomisini sarsmaya devam ederken, Almanların da İngiltere'de ortaya çıkan eleman sıkıntısından son derece endişeli olduğu, bu ülkeyi korkuyla izlediği ortaya çıktı.

Alman Welt gazetesi, “Alman makamları, yakında Almanya'da çalışan sıkıntısının, mağazalarda boş rafların ve büyük yakıt kuyruklarının oluşabileceğini kabul ediyor. Şu anda 70 meslekte çalışan sıkıntısı var” ifadelerini kullandı.

Adım adım yaklaşan krizi değerlendiren gazete, “Mesleklerde özellikle personel sıkıntısı çok güçlü. Yeterince 18 bin sosyal hizmet uzmanı ve sosyal eğitimci yok. Yaşlı ve hasta insanların bakımı alanında da bir acil durum ortaya çıktı. Ve bir tesisatçı ve bir ısıtma uzmanı için uzun süre beklemeniz gerektiği gerçeği, şu anda bu alanda yeterli 13.200 uzmanın bulunmamasından kaynaklanıyor” dedi.

Gazetenin haberinde, “Uzmanlar, bu durumu düzeltmek için yabancıların ülkeye girişini mümkün olduğunca basitleştirmenin yanı sıra bürokratik nüansları da azaltmak gerektiğine dikkat çekiyor” denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.