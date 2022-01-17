Washington Post: 'Türk SİHA'ları Ukrayna’da dengeleri değiştirdi'

ABD’nin etkin gazetelerinden Washington Post, Türk SİHA’larının başarısını manşetlerine taşıdı. Kiev-Moskova krizinde Bayraktar TB2 SİHA’ların Ukrayna’ya sağladığı güce dikkat çekildi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik sürerken, ABD medyasından Türk yapı Bayraktar TB2 SİHA'ların başarılarını manşete taşıdı.

Rusya, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2'leri kullanarak Rus yapımı sistemlerin hedef alındığını açıklamıştı.

ABD'nin köklü gazetelerinden biri olan Washington Post, Ukrayna'ya satılan yerli ve milli Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) rolüne dikkat çekti.

"DENGELER DEĞİŞİYOR"

Gerçekleştirilen saldırıdan önce Türk SİHA'larının sadece keşif uçuşu için kullanıldığı bilgisi aktarılan haberde, "Bu, Rusya için Ukrayna'nın bölgedeki askeri dengeyi potansiyel olarak değiştirmek için cephaneliğini artırdığının bir başka işaretiydi." denildi.

TÜRK SİHA'LARI UKRAYNA'DA ÜRETİLECEK

Kiev yönetiminin Türkiye'den satın aldığı SİHA'ların Rusya'yı alarma geçirdiği vurgusu yapılan yazıda, "Türkiye ve Ukrayna, aynı zamanda Ukrayna'da SİHA üretim tesisi kurmak için anlaştı." ifadesi kullanıldı.

UKRAYNA'YA İLHAM VERDİ"

Washington Post, Bayraktar TB2'lerden bahsederken, "Ülkelere geleneksel hava kuvvetini sürdürme maliyetinin çok altında gizli hava gücü sunuyor. Libya ve Suriye'deki çatışmalarda belirgin bir şekilde bulundular, ancak belki de Azerbaycan'ın 2020'de Ermenistan'a karşı TB2'leri kullanması Ukrayna'ya ilham verdi." ifadelerini kullandı.

Bilindiği gibi, Moskova yönetimi Ankara'yı Ukrayna'ya SİHA satarak Donbas'taki durumu kötüleştirmekle suçlamıştı. .