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TIMETURK / DÜNYA / Washington DC'deki cinayet sayısı son 17 yılın en yüksek seviyesinde

Washington DC'deki cinayet sayısı son 17 yılın en yüksek seviyesinde

ABD'nin başkenti Washington DC'de yılbaşından bu yana 200 cinayet işlendiği ve bunun 2004'ten bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğu bildirildi.

58 Dakika Önce
2021-11-23 20:06:37
Washington DC'deki cinayet sayısı son 17 yılın en yüksek seviyesinde

Washington Post'un Washington DC Polis Teşkilatı verilerine dayandırdığı haberine göre, kentte dün bu yılki 200'üncü cinayet işlendi.

Söz konusu sayı kentteki cinayet rakamları arasında 2004'tekinden sonraki en yüksek sayı olma özelliği taşıyor.

Teşkilat verilerine göre, kentte 2020'de 178 cinayet işlendi.

Öte yandan, cinayet rakamlarındaki artışın, ABD'nin 29 büyük kentinde de yaşandığı ve bunun ülke çapında bir sorun olduğu kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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