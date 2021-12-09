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Washington'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği önündeki caddeye Kaşıkçı'nın adı veriliyor
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Washington'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği önündeki caddeye Kaşıkçı'nın adı veriliyor

ABD'nin başkenti Washington DC'deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği önündeki caddeye, 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ismi verilecek.

39 Dakika Önce
2021-12-09 20:09:44
Washington'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği önündeki caddeye Kaşıkçı'nın adı veriliyor

Washington DC Kent Konseyi, 2018'de cinayete kurban giden Washington Post Yazarı Kaşıkçı'nın anısına sunulan "Cemal Kaşıkçı Yolu Kanunu'nu" oy birliğiyle kabul etti.

Düzenlemeye göre, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinin bulunduğu New Hampshire Caddesi'ndeki bir bölümün ismi "Cemal Kaşıkçı Yolu" olarak değiştirilecek.

Yolun yeni tabelası gelecek ay düzenlenen kamuya açık törenle takılacak.

Washington DC Kent Konseyi Üyesi Brooke Pinto, oylama sırasında yaptığı konuşmada, "Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan üzerinde parlayan ışık olarak biliniyordu. Bu isim değişikliği, DC halkının özgür ve bağımsız basına verdiği önemi göstermektedir." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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