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TIMETURK / DÜNYA / Washington'da 'Seçmen Hakları Yürüyüşü'

Washington'da 'Seçmen Hakları Yürüyüşü'

ABD'de Martin Luther King'in 1963'te siyahların vatandaşlık haklarına ilişkin yaptığı 'Bir Hayalim Var' konuşmasının yıl dönümünde binlerce kişi, başkent Washington ve diğer şehirlerde oy kullanma haklarının kısıtlanma girişimine karşı yürüyüş düzenledi.

3 Saat Önce
2021-08-29 07:58:19
Washington'da 'Seçmen Hakları Yürüyüşü'

ABD'de Martin Luther King'in 1963'te siyahların vatandaşlık haklarına ilişkin yaptığı "Bir Hayalim Var" konuşmasının yıl dönümünde binlerce kişi, başkent Washington ve diğer şehirlerde oy kullanma haklarının kısıtlanma girişimine karşı yürüyüş düzenledi.

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"Seçmen Hakları Yürüyüşü" olarak adlandırılan eyleme katılan binlerce Amerikalı, özellikle de Cumhuriyetçilerin başlattığı oy kullanmaya yönelik kısıtlamaları protesto eden pankartlar taşıdı.

Arndrea Waters King, Yolanda Renee King, Martin Luther King'in oğlu Martin Luther King III, siyahi aktivist ve din adamı Al Sharpton da yürüyüşe katıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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