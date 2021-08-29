Washington'da 'Seçmen Hakları Yürüyüşü'

ABD'de Martin Luther King'in 1963'te siyahların vatandaşlık haklarına ilişkin yaptığı 'Bir Hayalim Var' konuşmasının yıl dönümünde binlerce kişi, başkent Washington ve diğer şehirlerde oy kullanma haklarının kısıtlanma girişimine karşı yürüyüş düzenledi.