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Washington’da aşı ve maske zorunlulukları kalkıyor

ABD'nin başkenti Washington DC'de Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan aşı ve maske zorunlulukları kaldırılıyor.

2 Saat Önce
2022-02-14 20:47:34
Washington’da aşı ve maske zorunlulukları kalkıyor

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, düzenlediği basın toplantısında, kentteki Kovid-19 vakalarının hızlı bir şekilde azaldığına işaret etti.

Kentteki iş yerlerinin müşterilerinden aşı kanıtı istemeyi bugünden itibaren durduracağını belirten Bowser, kamusal alanlardaki maske zorunluluğunu da 1 Mart'tan itibaren gevşeteceklerini açıkladı.

Bowser, 1 Mart itibariyle okullar, sağlık merkezleri ve toplu taşıma harici alanlarda maske takmanın zorunlu olmayacağını belirtti.

Washington DC'de Omicron varyantı ile zirve yapan vaka ve ölü sayıları son haftalarda sert gerilemişti. .

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