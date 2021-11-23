WAM Raporu: BAE ve Türkiye ikili ilişkileri ilerletmeyi hedefliyor

Veliaht Prensi Şeyh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos 2021'de yaptıkları telefon görüşmesinde, ülkelerinin karşılıklı çıkarlarına hizmet etmek için ikili ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirmenin yollarını görüştüler.

Veliaht Prensi Şeyh Mohamed bin Zayed ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da karşılıklı olarak ilgilendiren bölgesel ve uluslararası birçok konuda görüş alışverişinde bulundular.

18 Ağustos 2021'de Erdoğan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Veliaht Prensi Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan başkanlığındaki bir Emirlik heyetini kabul etti.

Ankara'da gerçekleşen toplantıda iki taraf, BAE ile Türkiye arasındaki, özellikle ekonomi, ticaret, yatırım, ulaşım, sağlık ve enerji alanlarında ikili ilişkileri güçlendirmenin yollarını görüştü.

Türkiye, Expo 2020 Dubai'ye katılıyor. Türkiye'nin BAE Büyükelçisi Tugay Tunçer, bu katılımı iki ülke arasında yeni bir iş birliği dönemi olarak nitelendirdi.

Expo 2020 Dubai'nin, Türkiye'nin BAE ve Körfez İş birliği Konseyi (GCC) ülkeleri de dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş bir turizm sektörü yaratma vizyonuna ulaşmasına yardımcı olacağını vurguladı.

Kasım ayı başlarında BAE, orman yangınları ve sellerden etkilenen Türkiye'nin bazı bölgelerinin rehabilitasyonunu desteklemek için 36,7 milyon AED (10 milyon ABD Doları) sağladı ve bu tür korkunç durumlarda Türk halkıyla dayanışmasını dile getirerek Türkiye'nin kuzeyindeki sel ve güneybatıdaki orman yangınlarının neden olduğu insani yansımaları ve zararı azaltmak için uygun desteği sağlama konusundaki istekliliğini vurguladı.

İki ülke arasındaki petrol dışı dış ticaret, %88,5'lik ve 28,9 milyar AED değerindeki doğrudan ticaret ile 3,7 milyar AED değerindeki %11,5'lik serbest bölgeler arasında dağıtılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.