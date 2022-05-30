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Wagner'e saldırı! 2 Rus öldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 2 Rus paralı asker öldü.

53 Dakika Önce
2022-05-30 17:20:14
Wagner'e saldırı! 2 Rus öldü

Orta Afrika Cumhuriyetinin kuzeybatısında isyancılar, Rus paralı askerlere pusu kurdu. Wagner grubuna bağlı 2 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, olay Ouham-Pende bölgesindeki bir köyde yaşandı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çok sayıda paralı Rus asker görev alıyor. Ülkedeki yerel orduları eğitmekle kalmıyor, isyancı ve terörist gruplarla da çatışıyorlar.

Rus Wagner grubuna bağlı paralı askerler ayrıca önemli kişi ve madenlerin de korunmasını üstleniyor. AA .

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