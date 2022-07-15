Vucic uyardı: Batı kabul etmezse kıyamet kopacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 'Tüm Batı dünyasının Ukraynalılar üzerinden Rusya'ya karşı savaştığını anlamalıyız.' dedi. Putin'in doğu Ukrayna'da daha fazla zemin kazanınca bir teklifle geleceğini belirten Vucic, 'Batı bunu kabul etmezse -ki etmez- kıyamet kopacak.' dedi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri saldırılar, uzun yıllar süren krizi silahlı çatışmaya dönüştürdü. Rusya, Batı'dan gelen yağmuruna tutulurken, enerji kesintisi tehditleriyle misilleme yoluna gitti.

Savaşan taraflar Rusya ve Ukrayna gibi görünse de, Ukrayna tarafında tüm Batı dünyası Rusya'nın karşısında durdu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bu nedenle bu çatışmanın bölgesel bir savaş olarak nitelendirilmesine karşı çıkıyor.

Vucic Çarşamba günü yerel basına verdiği demeçte, Batı'nın Kiev'deki destekçilerinin vekaleti aracılığıyla, Rusya ile savaştığını ileri sürdü.

Vucic, Ukrayna'daki savaşa ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya savaşının ortasındayız. Çünkü bunun bölgesel ya da yerel bir savaş olduğuna dair tüm görüşlerden vazgeçilmelidir. Tüm Batı dünyasının Ukraynalılar üzerinden Rusya'ya karşı savaştığını anlamalıyız. Bu küresel bir çatışma." dedi.

Devam eden bu küresel savaşın kendisini en çok endişelendiren şey olduğunu belirten Vucic, durumun daha da kötüleşeceğini tahmin ettiğini söyledi.

Ukrayna'daki ihtilafın Balkanlar'a zarar verdiğini de ifade eden Vucic, Sırbistan'ın bölgede barışı korumak için elinden geleni yapacağını yineledi.

Vucic ayrıca, Rusya'nın doğu Ukrayna'da biraz daha zemin kazanmasının ardından Başkan Vladimir Putin'in Batı'ya kesin bir öneri ile yaklaşacağına inanıyor.

Vucic, "Bizi neyin beklediğini biliyorum. Vladimir Putin Seversk, Bakhmut ve Soledar'da işini bitirir bitirmez Slaviansk-Kramatorsk-Avdeevka ikinci hattına ulaştıktan sonra bir teklifle gelecek. Ve eğer Batı bunu kabul etmezse – ki etmeyecekler – kıyamet kopacak." dedi.

Sırbistan cumhurbaşkanı ayrıca, ülkesinin Rusya ve Çin ile yakın ilişkiler sürdürdüğünü hatırlatarak, bu tür politikaları izlemenin şu anda Belgrad için kolay olmadığını da ifade etti.

Kaynak: Star.com.tr