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Vucic: Sırbistan NATO’ya girmeyecek

Seçim kampanyaları için Vranje şehrinde bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, burada yaptığı açıklamada, 'Sırbistan NATO’ya girmeyecek. Ülkemiz kendi hava sahasını korumaya devam edecek. Yeterli askerimiz var ve kendi çocuklarımızı kendimiz koruyacağız.' ifadesini kullandı.

1 Saat Önce
2022-03-14 23:12:19
Vucic: Sırbistan NATO’ya girmeyecek

Vucic, "başkalarının" ülkeye getirebilecekleri şeylerden korktuğunu belirterek, "Kosova ve Metohiya'daki Sırpların arkasındayız." dedi.

Sırbistan'ın 3 Nisan'daki seçimlerde doğru kararı vereceğine emin olduğunun altını çizen Vucic, "Seçimler çocuk oyuncağı değil. Mevzu, birini sevip sevmemeniz değil. Mevzu, çocuklarınızın geleceğini garanti altına alıp almak istemediğiniz." diye konuştu.

Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri 3 Nisan'da

Sırbistan Meclis Başkanı İvica Dacic, Sırbistan'da parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için halkın 3 Nisan'da sandık başına gideceğini duyurmuştu.

Sırbistan'da yapılacak seçimlerde, iktidardaki Sırbistan Sosyalist Partisi ve Sırp İlerleme Partisi'nin mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i destekleyeceği belirtilmişti.

Sırbistan'da 2 Nisan 2017'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini Vucic kazanmıştı. Ülkede, Boşnak ve Macar nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerde de sandıktan Vucic birinci çıkmıştı. AA .

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