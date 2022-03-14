Vucic: Sırbistan NATO’ya girmeyecek

Seçim kampanyaları için Vranje şehrinde bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, burada yaptığı açıklamada, 'Sırbistan NATO’ya girmeyecek. Ülkemiz kendi hava sahasını korumaya devam edecek. Yeterli askerimiz var ve kendi çocuklarımızı kendimiz koruyacağız.' ifadesini kullandı.