Voyager için yolun sonu geldi!

Güneş Sistemi'nin ucundaki insan yapımı nesneler Voyager 1 ve Voyager 2 sondaları için yolun sonuna gelindi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) en büyük başarıları arasında gösterilen Voyager sondalarının ne kadar ömrü kaldığı belli oldu.

İlki 1977 yılında fırlatılan sondalar 45 yıla yakın bir süredir uzayda yolculuk yapıyor. Dört yıl boyunca uzayda kalmaları planlanan Voyager sondaları enerji sorunu yaşıyor.

NASA verileri almaya devam edebilmek için enerji tasarrufuna geçecek. Bu nedenle sondalar kapatılacak.

1990 yılında Voyager 1, ikonik bir Dünya fotoğrafı çekti.

Yukarıdaki görselde görünen ufak parlak nokta hepimizi içinde bulunduran gezegenimiz dünya.

Carl Sagan'ın deyimiyle Soluk Mavi Nokta'mız yaklaşık 6 milyar kilometre öteden böyle gözüküyor.

Voyager 1 şu anda dünyadan yaklaşık 20 milyar kilometre ötede. Uzay sondalarının gerçek uzaklığını anlık buradan takip edebilirsiniz.

MOTORLAR 27 YIL BOYUNCA SUSMUŞTU

NASA daha önce Voyager 1'in motorlarını 27 yıllığına kapatmıştı. Ana motorları arıza yapan sondanın iticileri 2017 yılında çalıştırılmıştı. Bu sayede Voyager 1 ihtiyaç duyduğu manevrayı yapabilmişti.

Bu motorlar en son 1980 yılında, aracın Satürn'ün yakınından geçmesi esnasında kullanılmıştı.

Düğmeye basılmasının ardından, Dünya'dan gönderilen ateşleme sinyali, ışık hızında tam 19 saat 35 dakika yol aldı.

40 yıldır devam eden yolculuğu boyunca sürekli dünyaya bilgi gönderen Voyager, 2013 yılında Güneş Sistemi'nin ucundaki heiosferin ötesine geçti. Voyager 2 de aynı noktaya 2018 yılında ulaştı.

Güneş Sistemi'nin ucundaki araçlar teknik olarak henüz sistemi terketmedi. Güneş Sistemi'nin dış sınırı olarak Oort bulutu kabul ediliyor. Sondaların su, bu amonyak ve metandan oluşan bu sınırı aşmasının 30 bin yıl süreceği tahmin ediliyor.

İkili, radyoizotop termoelektrik jeneratör teknolojisiyle çalışıyor. Jeneratörlerin sağladığı güç her yıl yaklaşık 4 watt azalıyor. Bu, uzay araçlarındaki cihazların birer birer kapatıldığı anlamına geliyor. Viyager 1'de çalışan cihaz sayısı 4'ü bulurken Voyager 2'de bu sayı 5.

UZAY ARACI TÜRKÇE MESAJ DA TAŞIYOR

Uzay aracı, Türkçe bir mesaja da ev sahipliği yapıyor. Voyager 1 ve 2 uzay araçlarında Türkçe olarak kaydedilen "Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayır olsun" mesajının arkasındaki hikaye yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Söz konusu mesajın Prof. Dr. Peten Ian Kuniholm'a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaydın nasıl yapıldığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kuniholm, "1960'larda Robert Kolej'de İngilizce öğretmenliği yapıyordum. Behçet Kemal Çağlar da o sıralarda kolejde edebiyat öğretmeniydi. Behçet Kemal Çağlar'ın beni her sabah selamlama biçimiyle Türkçe bir kayıt yaptım" dedi.

NASA, 20 Ağustos 1977'de Voyager 2 insansız uzay aracını uzaya gönderdi. Voyager misyonunun asıl hedefi Jüpiter ve Satürn'den veri toplamaktı.

Ancak taşıdıkları plütonyum piller sayesinde halen aktif olan uzay araçlarının misyonu 40 yılı geride bıraktı.

825 kilo ağırlığındaki Voyager uzay araçları NASA'nın en büyük başarı hikâyelerinden biri. Zira, iki araç da günümüzde hala uzaydan güvenilir bilgiler aktarmaya devam ediyor.

ASIL AMAÇLARI JÜPİTER VE SATÜRN'DEN FOTOĞRAF ÇEKMEKTİ

Voyager 1 ve Voyager 2'nin asıl amacı, Jüpiter ve Satürn'ün çevresinde dolaşıp fotoğraf göndermekti.

Uzay araçları, bilim adamlarının Jüpiter'in uydusu İo üzerindeki yanardağları, Jüpiter'in ayı Europa'nın buzla kaplı yüzeyi altındaki okyanusu ve Satürn'ün ayı Titan'daki metan yağmurunu keşfetmesine yardımcı oldu.

Voyager 2 daha sonra Uranüs ve Neptün'e doğru ilerlerken, Voyager 1 ise Satürn'ün yerçekiminin etkisiyle Güneş Sistemi'nin kıyısına doğru uzaklaşmaya başladı.

Dünyadan milyarlarca kilometre uzakta olan Voyager 1'in gönderdiği veriler, Dünya'ya 17 saatte ulaşıyor. Nükleer güçle çalışan Voyager 1 ve Voyager 2'nin üzerindeki kameralar ise uzun süre önce kapatıldı.

Toplam 983 milyon dolara mal olan uzay araçlarının üzerinde, manyetik alanlar ve kozmik ışınları incelemek için 5 farklı araç bulunuyor.

Voyager 1 ve Voyager 2 aynı zamanda 116 fotoğraf, aralarında Dünya'dan sesler, Louis Armstrong, Beethoven ve Navajo kabilesinden şarkıların bulunduğu CD'ler ile Doğu Çin'deki Amoy dilinde ''Uzaydaki dostlarımız, nasılsınız? Vaktiniz olursa bize ziyarete gelin'' mesajı taşıyor.

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