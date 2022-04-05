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Von der Leyen ve Joseph Borrell Kiev’e gidiyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell Kiev’e gidecek

1 Saat Önce
2022-04-05 12:47:01
Von der Leyen ve Joseph Borrell Kiev’e gidiyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in sözcüsü Eric Mamer, Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Ukrayn Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek için Kiev'e gideceğini belirtti.

AB'den Kiev'e üst düzey ziyaret gerçekleşecek.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başkan Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Cumartesi günü Varşova'da düzenlenecek Ukrayna İçin Ayağa Kalk etkinliği öncesinde Ukrayn Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek üzere bu hafta Kiev'e gidecek” dedi. .

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