Volvo duyurdu: Hidrojen yakıt piline sahip kamyonların testine başlandı

Hidrojen yakıt pili üretimi için Daimler Truck ile bir iş birliğine giden Volvo, hidrojen yakıt piline sahip kamyonların testine başladı.

Volvo Trucks tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, şirket hidrojen yakıt piline sahip kamyonların testine başladı. Şirket, bu kamyonların depolarının dolum sürelerinin 15 dakikanın altında olduğunun altını çizdi; menzillerinin bin kilometreye kadar artırılabileceğini belirtti. Şirket, kamyonların birkaç yıl içerisinde müşteriler tarafından test edilmeye başlanacağı, ticari olarak kullanılmalarına ise 2020'li yılların sonlarına doğru başlanabileceği düşüncesinde.

Hidrojen yakıt piline sahip kamyonların özellikle ağır yüklerin uzun mesafelere taşınmaları gibi yüksek miktarda enerji gerektiren işler için uygun olacakları belirtilirken; kamyonları yakıt pilleri Daimler Truck ile bir iş birliği sonucu 2021 yılının Mart ayında kurulan cellcentric tarafından üretilecek.

Volvo Trucks, hidrojen yakıt piline sahip kamyonların yanı sıra elektrik enerjisi ile çalışan kamyonları geliştirmeye de devam ediyor. .