DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Los Angeles’ta 410 gün sonra bir ilk!
Netanyahu'ya tanınan sürede sona yaklaşıldı
Burak Derneği Kudüs'te ramazan yardımlarına devam ediyor
Teşkilat dizisi ne zaman final yapacak? Teşkilat dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?
Bankalar ayrışırken arza katılım düşüşte
Şentop'tan Kırgızistan ve Tacikistan arasında kalıcı barış vurgusu
Viyana'da salgın tedbirleri gevşetildi: Alışveriş merkezleri tekrar açıldı
Merkez Bankası'ndan ''yerli üretim altın'' hamlesi
Danimarka Johnshon and Johnson'ın Kovid-19 aşısını programından çıkardı
Afganistan'da okul yakınında patlama: Çok sayıda öğrenci yaralandı
Malezya’dan Biden açıklaması: 1915 açıklamaları tarihi hilekarlık
Ömer Çelik'ten Anastasiadis'a tepki: Zihniyeti bozuk!
STK’lar Fransa'nın refakatsiz sığınmacılara kötü muamelesini BM'ye şikayet etti
Ürdün'den İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' notası
NATO, 'Defender Europe-21' tatbikatına hazırlanıyor

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

BURSA

20:07

04:16
20:07
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:52

04:02
19:52
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:35

03:46
19:35
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
19:18
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:03

03:28
19:03
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

ANKARA

19:52

04:02
SAHUR
19:52
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
SAHUR
19:18
İFTAR

Viyana'da salgın tedbirleri gevşetildi: Alışveriş merkezleri tekrar açıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana ve Aşağı Avusturya eyaletlerinde, yeni tip koronavirüs vakalarındaki günlük artış nedeniyle 1 Nisan'dan itibaren kapalı tutulan alışveriş ve kişisel bakım merkezleri yeniden hizmete girdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
03.05.2021 19:10:45
Viyana'da salgın tedbirleri gevşetildi: Alışveriş merkezleri tekrar açıldı

Günlük vaka ve özellikle yoğun bakım hasta sayısındaki artış nedeniyle ülkenin doğusunda yer alan eyaletlerdeki sıkı kapanma koşulları sona erdi.

Mağazalar, perakende satış noktalarının yanı sıra müze, kütüphane ve hayvanat bahçeleri de belirli tedbirlere uyulması koşuluyla yeniden hizmet vermeye başladı.

Kuaför, güzellik salonu gibi kişisel bakım merkezlerinde hizmet alabilmek için müşterilerin negatif PCR ya da antijen test sonucu göstermesi gerekiyor.

Sokak kısıtlamasının saati güncellendi

Tüm gün uygulanan dışarı çıkma kısıtlaması da 20.00-06.00 arasında sürecek.

Avusturya'da son 24 saatte 1091 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 623 bin 201'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 artışla 10 bin 260'a yükseldi.

Öte yandan günlük vaka sayılarındaki düşüş ve aşılamada kat edilen ilerleme nedeniyle hükümet, 19 Mayıs'ta restoran, otel, kültür ve spor merkezlerinin belirli kurallarla yeniden açılacağını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan