Viyana'da salgın tedbirleri gevşetildi: Alışveriş merkezleri tekrar açıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana ve Aşağı Avusturya eyaletlerinde, yeni tip koronavirüs vakalarındaki günlük artış nedeniyle 1 Nisan'dan itibaren kapalı tutulan alışveriş ve kişisel bakım merkezleri yeniden hizmete girdi.