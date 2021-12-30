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Venezuela'nın ABD destekli muhalefet hareketi dağılmak üzere

Juan Guaidó liderliğindeki koalisyondaki büyük hizip, diktatör Nicolás Maduro'yu koltuğundan etmeyi başaramayınca geri çekildi ve yeni liderlik çağrısında bulundu.

52 Dakika Önce
2021-12-30 00:57:38
Venezuela'nın ABD destekli muhalefet hareketi dağılmak üzere

ABD'nin Venezuela'da ülkenin otoriter hükümetine meydan okumak için desteklediği siyasi hareket, büyük bir fraksiyonun Pazar günü geri çekildiğini açıklamasının ardından dağılmak üzere.

Rejim karşıtı koalisyonun önde gelen isimlerinden Julio Borges, ABD ve düzinelerce müttefikinin, güçlü adam Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu görevden alma stratejisiyle Ocak 2019'dan bu yana Venezüella'nın meşru başkanı olarak desteklediği Juan Guaidó'nun liderliğine son verilmesi çağrısında bulundu. Şimdiye kadar Bay Guaidó, kendisine bürokrasi ve diplomatlarla dolu bir geçici hükümet diyen bir hareketin lideriydi .

Kolombiya, Bogota'da sürgündeyken yaptığı sanal bir basın toplantısında Bay Borges, “Geçici hükümet fikri ortadan kalkmalı” dedi.

Borges, demokrasinin nasıl restore edileceğine dair daha net bir stratejiyle yeni bir muhalefet hareketinin oluşturulması gerektiğini söyledi.

Borges, “Sürekli olarak iktidarda kalmak isteyen ve çözüm yerine sorunun bir parçası haline gelen geçici bir hükümet olamayız” dedi.

Sokak protestolarına, üst düzey askeri yetkilileri isyana teşvik etme çabalarına ve ABD'nin Venezuela petrol endüstrisine yönelik yaptırımlarına rağmen, Guaidó liderliğindeki hareket, rejimi Rusya ve Çin'in desteğiyle iktidara gelen Bay Maduro'yu görevden almayı başaramadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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