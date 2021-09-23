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Venezuela lideri Maduro: Bankalardaki milyarlarca dolarımıza el konuldu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ve Avrupa Birliği'nden ülkesine yönelik uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılmasını istedi.

2 Saat Önce
2021-09-23 08:03:20
Venezuela lideri Maduro: Bankalardaki milyarlarca dolarımıza el konuldu

Maduro, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na video konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada, izolasyonlar nedeniyle Venezuela'nın ihtiyaç duyduğu mallara erişiminin ve petrolün ihraç edilmesinin engellendiğini belirterek, cezai yaptırımların son bulmasını talep etti.

"VENEZUELA'NIN DONDURULAN HESAPLARI SERBEST BIRAKILMALI"

Finansal hesaplarının takip edildiğini dile getiren Maduro, "Venezuela Merkez Bankası'nın uluslararası yasal rezervleri Londra'da bloke edildi. ABD, Avrupa ve diğer banka hesaplarında bulunan milyarlarca dolara el konuldu. Venezuela'nın dondurulan hesapları serbest bırakılmalı." ifadelerini kullandı.

Maduro, konuşmasında aynı şekilde Küba'ya yönelik uzun süredir uygulanan tüm ticari ve ekonomik ablukanın kaldırılması gerektiğini söyledi.

"MEKSİKA HÜKÜMETİNE DESTEĞİ İÇİN MİNNETTARIZ"

Meksika'da, Norveç'in ara buluculuğunda muhalefet ile başlayan müzakerelere değinen Maduro, "En aşırı muhalif kesimlerinin siyasete, Anayasa'ya, seçim yoluna geri döndürmeye çalışan çok önemli bir diyalog sürecidir. Bunu başardık Meksika hükümetine minnettarız." dedi.

Maduro, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de hitaben, iklim değişikliğine bağlı olarak sel, kuraklık ve büyük yangınlar gibi felaketlerin önlenmesi için sera gazı emisyonuna acil, pratik ve doğrulanabilir bir yanıt verilmesi çağrısında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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