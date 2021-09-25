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TIMETURK / DÜNYA / Venezuela hükümeti ile muhalefet arasındaki görüşmeler ertelendi

Venezuela hükümeti ile muhalefet arasındaki görüşmeler ertelendi

Meksika'da üçüncü tur görüşmeleri kapsamında bir araya gelmesi beklenen Venezuela hükümeti ile muhalefet temsilcileri, iktidar heyetinin olmaması nedeniyle ertelendi.

3 Saat Önce
2021-09-25 08:18:46
Venezuela hükümeti ile muhalefet arasındaki görüşmeler ertelendi

Meksika'da üçüncü tur görüşmeleri kapsamında bir araya gelmesi beklenen Venezuela hükümeti ile muhalefet temsilcileri, iktidar heyetinin olmaması nedeniyle ertelendi.

Meksika basınında çıkan habere göre, Norveç'in ara buluculuğunda başlayan müzakereler, iktidar temsilcilerinin planlanan randevuya katılmaması üzerine üçüncü tur görüşmeler başlayamadı.

Muhaliflerin temsilcililerinden Gerardo Blyde, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, daha önce taahhüt ettikleri gibi görüşmelere devam edeceklerini yineleyerek, "Mutabakat Muhtırasında kabul edilen kurallar çerçevesinde Meksika'da olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Venezuela basınında çıkan habere göre ise hükümet heyetinin cumartesi günü Meksika'da müzakerelere katılması bekleniyor.

- Müzakere süreci

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 23 Temmuz'daki açıklamasında, tüm konuların ele alınması için muhalefet ile diyalog masasında buluşabileceklerini bildirmişti.

Maduro, muhaliflerin lideri Juan Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Muhalif Guaido ise ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi talebinde bulunmuştu.

Meksika'da 1.tur görüşmelerinde 14 Ağustos'ta mutabakat imzalayan taraflar, 7 Eylül'de ise ikinci turda 2 konuda kısmi anlaşma imzalamıştı.

İktidar ile muhalefetin, üçüncü tur müzakereler kapsamında Meksika'da 24-27 Eylül tarihlerinde yeniden bir araya geleceği kaydedilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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