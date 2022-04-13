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Venezuela'dan sürpriz diyalog çağrısı
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TIMETURK / DÜNYA / Venezuela'dan sürpriz diyalog çağrısı

Venezuela'dan sürpriz diyalog çağrısı

Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, ülkesine yönelik devam eden haksızlığın ortadan kaldırılması için ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a diyalog teklifinde bulundu.

2 Saat Önce
2022-04-13 08:33:20
Venezuela'dan sürpriz diyalog çağrısı

Miraflores Sarayı'nda açıklama yapan Plasencia, mevkidaşı Blinken'a diyalog çağrısı yaparak, "Sizi davet ediyorum, Başkan Nicolas Maduro'nun yaptığı davete katılıyorum. Egemen devletler arasında saygı ve anlayışa dayalı diyaloğu inşa için mevkidaşımı davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Plasencia, Venezuela'ya yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "Acı çektirmekten başka bir şey elde etmeyen, ancak sevgi ve emekle direndiğimiz Venezuela halkına yönelik zulüm ve yaptırım yolunu birlikte konuşalım ve birlikte ortadan kaldıralım." dedi.

ABD'den bir heyet Maduro ile görüşmüştü

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD hükümetinden gelen heyetle "saygılı" ve "samimi" bir görüşme gerçekleştirdiğini söylemişti.
Maduro, diyaloğa her zaman açık olduklarını vurgulayarak, "Çok diplomatik bir görüşmeydi ve yaklaşık iki saat konuştuk, ilgi çekici konular hakkında yüz yüze konuşmak benim için çok önemlidir." ifadelerini kullanmıştı.

Venezuela ABD ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti

ABD'nin, eski Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanımasının ardından Maduro, 23 Ocak 2019'da ABD ile diplomatik ilişkileri kestiğini belirtmişti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile diplomatik ilişkileri koparmış, Karakas'taki ABD Büyükelçiliğini de kapatmıştı.
Venezuela petrolüne ambargo uygulayan ABD, uzun süredir Maduro hükümetine ekonomik ve siyasi baskı uyguluyor. .

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