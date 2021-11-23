Venezuela'daki seçimleri Maduro’nun partisi kazandı

Venezuela'da 21 Kasım'da yapılan bölgesel ve yerel seçimlerin kazananı, ülkedeki 23 eyaletten 20'sinden zaferle ayrılan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun partisi oldu.

Venezuela halkı, 23 vali, 335 belediye başkanı ve 2 bin 471 belediye meclis üyesi seçmek amacıyla yoğun güvenlik önlemleri altında oyunu kullandı.

Ulusal Seçim Konseyinden (CNE) yapılan son açıklamaya göre, oyların yüzde 99,20'sinin sayıldığı kesin olmayan sonuçlara göre, iktidar partisi Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) başkent Karakas dahil ülkedeki 23 valilikten 20'sinden zaferle çıktı.

Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) ittifakı olarak seçimlere giren iktidar partisi, ayrıca kesinleşen 335 belediye başkanlığının 205'ini kazandı.

Muhalif partiler ise 4 yıllık boykotun ardından Demokratik Birlik Masası (MUD) şeklinde katıldığı seçimlerde, ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Zuila olmak üzere 3 eyalette başarılı olmasının yanı sıra 117 belediye kazandı. CNE, 2 eyalet ile 13 belediyenin hangi partiler tarafından kazanıldığının henüz kesinleşmediğini, kontrollerin devam ettiğini bildirdi.

Seçime katılım oranı yüzde 42,26

Ülkede kayıtlı 21 milyon 159 bin 846 seçmenden sadece 8,1 milyonunun oy kullandığı sandıkta katılım oranının yüzde 42,26 olarak gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Veri Analisti Prof.Dr. Luis Vicente Leon, sonuçların küçük sürprizler dışında beklenildiği gibi çıktığını belirterek, "Seçimlere katılım, anketlerde paylaşılan aralıklar içindedir. Sonuçlar muhalefetin üç parçaya bölündüğünü gösteriyor. İleride muhalefet içi ciddi çekişmeler çıkabilir." ifadesini kullandı.

Seçimlerde muhalefet adına ülkenin önemli eyaletlerinden Zulia'da galip gelen başkan adayı Manuel Rosales, "Bugün demokrasi kazandı ve uzlaşı galip geldi." dedi.

AB ve Türkiye heyet gönderdi

Avrupa Birliği (AB) Seçim Gözlem Misyonu temsilcilerinden oluşan 34 kişilik heyet ve Latin Amerika Seçim Uzmanları Konseyinin yanı sıra çeşitli ülkelerden 300'e yakın gözlemci seçimleri takip etti.

Türkiye'den de AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Serkan Bayram ile beraberindeki heyet seçimlerde hazır bulundu.

İktidar ve muhalefet kanadının tepkileri

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, dün Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te yaptığı açıklamada, "Kazanan ve kazanmayan herkese çağrım; sonuçlara saygı duymasıdır, siyasi diyalog, ulusal olarak yeniden birleşilmesidir." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela'da başını eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido ise 21 Kasım seçimlerinin Maduro'yu hiçbir şekilde meşrulaştırmayacağını öne sürerek, "Diktatör ayrılana kadar pes etmeyeceğiz. Demokrasimizi kurtarmak için mücadeleyi birleştirmeliyiz ve krizin çözümü için ulusal kurtuluş anlaşmasını teşvik etmeliyiz." dedi.

Yaptırımlar

Uzun zamandan bu yana ekonomik ve siyasi krizle boğuşan Venezuela'da, seçime katılan gözlemcilerin raporlarını sunmasının ardından yaptırımların ve el konulan ülke varlıklarının yeniden tartışmaya açılacağı düşünülüyor.

Muhalefet ile dondurulan diyalog turlarının yeniden başlatılmasının uluslararası toplumun tepkilerine göre şekilleneceğini dile getiren iktidar mensupları, muhalefetin seçime katılmasıyla meşruiyet sorununun ortadan kalktığını savunuyor.

Diyalog masası devrilmişti

Hükümet ile muhalefet temsilcilerinin 13 Ağustos'ta Meksika'nın ev sahipliğinde ve Norveç'in ara buluculuğunda başlatmış oldukları diyalog görüşmeleri 17 Ekim'de Alex Saab'ın ABD'ye teslim edilmesi üzerine iktidar tarafı, görüşmelerden çekilme kararı almıştı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.