Venezuela'da uçak düştü: 6 ölü

Venezuela'da 6 kişiyi taşıyan küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü. Kazada bir futbol kulübü başkanı dahil 6 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela'nın Miranda eyaletine bağlı Charallave kasabasında düşen Learjet 55 tipi küçük uçakta toplam 6 kişi seyahat ediyordu. Kazada, 2'si mürettebat 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden biri Venezuela'nın önemli futbol kulüplerinden Estudiantes de Merida'nın başkanı Christian Toni olduğu bildirildi. FUTBOL KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA Venezuela Futbol Federasyonu'ndan (FVF) kazaya ilişkin açıklamada, "Derin bir acı ve üzüntüyle haberi aldık... Venezuela futbolu yas tutuyor." ifadesine yer verildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. .