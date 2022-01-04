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TIMETURK / DÜNYA / Venezuela'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da, silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

3 Saat Önce
2022-01-04 08:23:16
Venezuela'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Venezuela basınında çıkan habere göre, Monagas eyaletine bağlı Barrancas del Orinoco kasabasında, yeni yıl kutlamaları esnasında silahlı çeteler arasında çatışma çıktı.

Yetkililer, çatışmada 1'i çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Silahlı çatışmanın, bölgede alan kontrolünü sağlamak isteyen gruplar arasında çıktığı değerlendiriliyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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