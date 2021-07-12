Venezuela'da muhalif lider Guaido: Polisler beni gözaltına almak istedi

Venezuela'da Ulusal Meclis'in (AN) eski başkanı ve muhalif lider Juan Guaido, polisin kendisini gözaltına almaya çalıştığını öne sürdü.

Ülke basınında çıkan habere göre, Guaido'nun eşi Fabiana Rosales, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yüzü kapalı silahlı kişilerin evinin bodrumuna girdiğini ve eşini gözaltına almak istediğini iddia etti.

Tweet sonrasında evinin önünde gazetecilere açıklama yapan Guaido ise polisin kendisini gözaltına almaya çalıştığını ancak ellerinde arama emri bulunmadığı için bunu yapamadığını söyledi.

Guaido, destekçilerinden mücadeleyi bırakmamalarını isteyerek, "Gözdağı bizi asla durduramaz, bu bir hükümet değil, acımasız bir diktatörlük. Gelecek nesillerin özgürlüğünü kurtarmak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Guaido'nun başını çektiği muhaliflerin alternatif seçim düzenleyerek oluşturduğu Ulusal Meclis milletvekili Freddy Guevara'nın otoyolda güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

ÜLKEDE HÜKÜMET İLE MUHALEFET YENİ BİR DİYALOG MASASINDA BULUŞABİLİR

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalefet temsilcilerinin, ülkede uzun zamandır devam eden siyasi ve ekonomik krize çözüm bulmak amacıyla yeniden bir araya gelebileceği öne sürülmüştü.

MADURO, ABD YAPTIRIMLARININ KALDIRILMASINI ŞART KOŞUYOR

Maduro, konuya ilişkin 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Ulusal Meclis'in (AN) eski başkanı ve muhalif lider Juan Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

Guaido, ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının temin edilmesi ve tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması gibi taleplerde bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.