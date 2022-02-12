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Venezuela'da mayın patladı: 8 kişi öldü

Venezuela'nın Kolombiya sınırında mayın patlaması sonucu 8 sivil hayatını kaybetti.

3 Saat Önce
2022-02-12 07:46:00
Venezuela'da mayın patladı: 8 kişi öldü

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, düzenlediği basın toplantısında, Kolombiya sınırındaki Apure eyaletinde infilak eden anti personel mayınlarının motosikletlerle seyahat eden teröristlerce döşendiğini söyledi.

Lopez, "Maalesef kasabadan 8 sivilin ölüm haberini aldık, motosikletle seyahat eden bu silahlı teröristler, bu eylemin sorumlusudur" ifadesini kullandı.

Ocak ayından bu yana Kolombiya sınırındaki kasabalarda, silahlı gruplara yönelik "Bolivar Kalkanı 2022" harekatını yaptıklarını hatırlatan Lopez, bu kapsamda 9 kişinin etkisiz hale getirildiğini, 56 şüphelinin de yakalandığını kaydetti.

PATLAYICILARIN KOLOMBİYA'DAN GETİRİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kolombiya'dan getirildiği tespit edilen çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğine dikkati çeken Lopez, "Şarapnel taşıyan, barut taşıyan, çok fazla hasar veren, insanları öldüren, patlayıcı cihazlar bulduk. 1200 kilo kokain ve 800 kilo marihuana ile patlayıcı maddeler ele geçirdik" dedi.

Öte yandan Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab da devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada, Eylül 2021'den bu yana Kolombiya kökenli terörist gruplarla iş birliği yapmakla suçlanan toplamda 16'sı polis, 62 kişinin gözaltına alındığını söyledi. .

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