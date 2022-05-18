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Venezuela'da flaş gelişme! ABD'li ve Avrupalı şirketlere izin çıktı

Maduro liderliğindeki Venezuela hükümeti, ABD'nin, Avrupalı ve ABD'li petrol şirketlerine Venezuela'daki operasyonlarını müzakere etmek ve yeniden başlama yetkisi verdiğine yönelik haberleri doğruladı .

40 Dakika Önce
2022-05-18 08:15:46
Venezuela'da flaş gelişme! ABD'li ve Avrupalı şirketlere izin çıktı

Amerikalı ve Avrupalı petrol şirketlerinin Venezuela'daki faaliyetlerine yeniden başlayacağı belirtildi.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bolivarcı Venezuela hükümeti, ABD'nin, Avrupalı ve ABD'li petrol şirketlerine Venezuela'daki operasyonlarını müzakere etmek ve yeniden başlama yetkisi verdiğine yönelik haberleri doğruladı ve onayladı." ifadesini kullandı.

Rodriguez, ülkesine yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması için mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayarak, "Dünya, Venezuela'nın ekonomik toparlanma yolunda ilk adımlarını kendi çabasıyla attığını, meşru olmayan yaptırımları ve insanlık dışı ablukayı kınayarak aştığını biliyor. Halkımız, son zamanlardaki çalışmalarımızı ve başarılarımızı gururla takip ediyor." dedi.

Devlet Başkanı Maduro yönetimindeki Venezuela'nın demokratik değerlere bağlı bir ülke olduğunu belirten Rodriguez, diyaloğun teşvik edilmesi için çaba göstereceklerini kaydetti.

Haberlerde, ABD'nin, Avrupalı ve ABD'li petrol şirketlerine Venezuela'daki faaliyetlerine yeniden başlamaları konusunda ise yetki verdiği öne sürüldü.

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