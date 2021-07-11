DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Venezuela'da çetelere yönelik operasyonda 4 polis öldü
İspanya'da kabine değişikliği
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ''Afganistan'' paylaşımı
Bakan Varank'tan Naci Görür'e tepki: Çürümüş zihniyet...
Türkiye, konut zammında Avrupa şampiyonu oldu
Dünya düz müdür? 'Flat-Earth'' teorisi
Kuran-ı Kerim'de kaç sure ve kaç ayet vardır?
Polonya'dan ''Türkiye'' kararı
Etiyopya'daki seçimi iktidardaki Refah Partisi kazandı
Haiti Devlet Başkanı Moise öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış
Umman Dışişleri Bakanı Busaidi: İsrail'le normalleşen üçüncü Körfez ülkesi olmayacağız
Prof. Dr. Kara yanıtladı: Aşılar Delta varyantına karşı koruyor mu?
Bosna'da ölüm yolunda 'Barış Yürüyüşü' sona erdi
Türkiye’de koronavirüs bilançosu: 5 bin 530 yeni vaka, 37 can kaybı
Polonya, Türkiye'den dönenlere karantinayı kaldırıyor

TIMETURK / DÜNYA / Venezuela'da çetelere yönelik operasyonda 4 polis öldü

Venezuela'da çetelere yönelik operasyonda 4 polis öldü

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta silahlı çetelere yönelik operasyonda 4 polis öldü.

1 Saat Önce
2021-07-11 01:04:52
Venezuela'da çetelere yönelik operasyonda 4 polis öldü

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Ülke basınında çıkan habere göre, Venezuela polisi, başkentin batısındaki Cota 905 adlı semtte silahlı çetelere yönelik operasyon düzenledi.

Venezuela İçişleri Bakanı Carmen Melendez, çıkan çatışmalarda 4 polisin yaşamını yitirdiğini, 22 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Melendez, çatışmalarda 28 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Güvenlik güçleri ile silahlı çete üyeleri arasında dün çıkan çatışmada ise 5 kişi ölmüş, 2'si polis 10 kişi yaralanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH