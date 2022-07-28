Veliaht Prens Selman'ın ''mega projesi''! 9 milyon kişiyi ağırlayacak dev gökdelenler

Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın mega projesi olarak tanıtılan şehir planı Neom’a 9 milyon kişiyi barındırabilecek dev yatay gökdelenler tasarlanıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın Tebuk Bölgesi'nde planlanan Neom şehir projesi kapsamında 9 milyon kişiyi ağırlayabilecek gökdelenler üzerinde çalışılıyor.

Suudi Arabistan'ın bir ‘şehir ütopyası' olarak tanıttığı Neom'daki ‘Line' isimli gökdelen planı, proje üzerinde çalışanlar tarafından dahi soru işaretleri oluşturuyor.

Neom, 2017 yılında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından duyurulduğunda, ‘uçan taksiler', ‘robot hizmetliler' gibi fütüristik ögelerle ilgi çekmişti.

Mimarlar ve ekonomistler, mega projenin fizibilitesine ilişkin soru işaretleri sunmuştu.

Suudi Arabistan'da yetkililerin aktardığına göre, Line ismi verilecek dev gökdelenlerde yapay zekadan faydalanılacak.

Neom şehir projesine ilişkin sunulan görseller, çölün ortasına inşa edilmiş farklı bir dünya görüntüsü sunarken, şehirde yaşayanların tüm günlük ihtiyaçlarına beş dakikalık yürüme mesafesinde ulaşabileceği, şehrin bir ucundan diğer ucuna seyahatin hızlı trenlerle 20 dakikada gerçekleştirilebileceği vaatleri sunuldu.

Suudi yetkililer, kendi yasalarıyla yönetileceği belirtilen Neom'da Suudi Arabistan'da yürürlükteki alkol yasağının geçerli olacağını söyledi.

Veliaht Prens Salman, projenin 2030'a kadar sürmesi planlanan ilk fazının 1.2 trilyon Suudi Riyal'i tutacağını söyledi. Selman, devlet desteğinin yanı sıra potansiyel yatırımlar alacaklarını söyledi.

Veliaht Prens'in danışmanlarına projeyle ilgili, Suudi Arabistan'ın kendi ‘piramitlerine' sahip olmasını istediğini söyledi.

Öte yandan henüz plan aşamasında olan projenin gerçekleşip gerçekleşemeyeceğine ilişkin soru işaretleri de bulunuyor. Suudi Arabistan hükûmetine yakın çalışan bir danışman “Alana kısıtlı erişim ve şehir sakinlerinin taşınmasına yalnızca sekiz yıl kala, proje çok fazla güven gerektiriyor. Ancak sistemde eylemsizlik var” dedi.

Mevcut nüfusu 35 milyonun altında olan Suudi Arabistan, 2030 yılına gelindiğinde yarısı yabancı olmak üzere nüfusunu 50 milyona çıkarmayı planlıyor. .