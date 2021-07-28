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TIMETURK / DÜNYA / Vatikan'da Kardinal Becciu yargılanıyor

Vatikan'da Kardinal Becciu yargılanıyor

Vatikan'da üst düzey görevlerde bulunduğu sırada adı yolsuzluk skandalına karışan Kardinal Giovanni Angelo Becciu dahil 10 kişinin yargılanmasına başlandı.

3 Saat Önce
2021-07-28 09:43:08
Vatikan'da Kardinal Becciu yargılanıyor

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Kardinal Giovanni Angelo Becciu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, 2013 yılında Londra'nın lüks muhitlerinden birinde bir gayrimenkulün alımı sırasında milyonlarca sterlinlik suistimal iddiasıyla iki yıldır yürütülen soruşturmada yargılama safhasına geçildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, "Vatikan tarihindeki en kapsamlı ve büyük yolsuzluk davası" olarak anılan davanın ilk duruşmasında, usule ilişkin konuların görüşüldüğü belirtildi.

Davanın 400 sayfayı aşkın iddianamesinde, 73 yaşındaki Kardinal Becciu'ya "zimmette para geçirme" ve "başkalarıyla suç ortaklığı içinde görevini kötüye kullanma" suçlamaları yöneltiliyor. Kardinal Becciu'nun Vatikan tarihinde bu suçlamalardan yargılanan ilk üst düzey yönetici olduğu kaydedildi.

Vatikan'da 2019'da başlatılan bir soruşturmada, Becciu'nun adının, Vatikan Devlet Sekreteri Vekili (Başbakan Vekili) olarak görev yaptığı 2011-2018 döneminde, Devlet Sekreterliğinin Londra'nın pahalı muhitlerinden birinde Katolik inananlardan toplanan bağışlarla bir gayrimenkulün alımına ilişkin skandala karıştığı ortaya çıktı.

Londra'daki binanın alımı için yapılan emlak anlaşmasının, Becciu'nun Kasım 2018'de Devlet Sekreterliği Vekilliğinden ayrılmasının ardından Vatikan'ı milyonlarca avro zarara uğrattığı basına yansımıştı.

Kardinal Becciu, hakkındaki suçlamaların kamuoyuna yansımasının ardından 24 Eylül 2020'de, Vatikan'da üstlendiği görevlerden istifa etmiş ayrıca kardinallikten de feragat etmişti. Vatikan'a yakın basın yayın organlarında, Becciu'nun görevlerinden "istifa ettirildiği" yorumları yapılmıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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