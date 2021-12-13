Valerie Pecresse: Türkiye tarafından rehin alınmak istemiyoruz

Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı olan Valerie Pecresse, 'Ne ABD'ye bağımlı ne Türkiye tarafından rehin alınmak ne de Avrupa'da ikinci bir role sahip ülke' olmak istediklerini belirtti.

Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı olan Valerie Pecresse, dünyada 'daha egemen bir Fransa' istediklerini söyledi.

Fransa lideri Emmanuel Macron'un Nisan 2022'de yapılacak seçimlerde en güçlü rakibi olarak gösterilen Pecresse, "Ne ABD'ye bağımlı ne Türkiye tarafından rehin alınmak ne de Avrupa'da ikinci bir role sahip ülke" olmak istediklerini belirtti.

Türkiye'yi üstü kapalı AB'ye karşı göçmen kartını kullanmakla suçlayana Pecresse, geçen hafta önceliklerinin göç politikası ve Schengen anlaşmasının gözden geçirilmesi olduğunu söylemişti.

Fransız Le Monde gazetesi için bir yazı kaleme alan Pecresse, "özellikle Türkiye için AB genişlemesinin sona ermesi gerektiğini" söylemişti.

Pecresse, nisan ayında yapılacak seçimlerde bazı anketlere göre Macron'un önünde yer alıyor.

Valerie Pecresse kimdir?

Başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France Bölgesi'nin Başkanı Valerie Pecresse, daha önce yüksek öğrenim ve bütçe bakanlığı yaptı.

Nükleer reaktörleri kapatma planlarını gözden geçirme sözü verdi; ancak nükleerin yeterli olmayacağını ve yenilenebilir kaynakların güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Diğer önerileri arasında Avrupa sınırlarında bir karbon vergisi ve "kamu alımlarında Avrupa tercihi" yer alıyor.



Ayrıca ücretlerin yükseltilmesi, işsizlik ve emeklilik sistemlerinde reform yapılması çağrısında bulundu ve kamu borcunu düşürme sözü verdi.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.