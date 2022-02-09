DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
SMA hastalığının tedavisinde flaş gelişme
Vahşi bir hayvanda ilk kez Omicron'a rastlandı
''ABD kıtasına füze atar, dünyayı sallarız''
İslam Memiş'ten yatırımcılara 'Kademe-Sepet-Uzun Vade' tavsiyesi
Antalya'da bugün okullar tatil mi? 9-10 Şubat Antalya'da okul var mı? Antalya Valiliği kar tatili açıklaması
Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe Tekirdağ'da okullar tatil mi edildi?
Konya'da 10 Şubat Perşembe tatil mi? Konya'da okullar bugün tatil mi?
350 sanatçı ve yazardan Rusya'ya tepki
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Buse Varol Alişan boşandı mı?
Bill Gates'den çok konuşulacak açıklamalar
Elektrik faturalarını düşürmek için 4 formül masada!
Futbolcu Zouma'ya tepkiler çığ gibi büyüyor
Afrika’da Fransızların oyunlarını bozan yeni oyuncular var: Çin, Rusya ve Türkiye
Hikmet Karaman'dan İsmail Kartal'ın açıklamalarına tepki

TIMETURK / DÜNYA / Vahşi bir hayvanda ilk kez Omicron'a rastlandı

Vahşi bir hayvanda ilk kez Omicron'a rastlandı

New York'taki geyikler üzerinde yapılan araştırmada Kovid-19'un Omicron varyantına rastlanıldığı belirtildi.

13 Dakika Önce
2022-02-09 09:25:13
Vahşi bir hayvanda ilk kez Omicron'a rastlandı

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi, New York Şehri Parklar ve Rekreasyon Departmanı ve Beyaz Buffalo koruma grubunun ortak çalışmasında New York'un Staten Island ilçesinde 131 geyikten yaklaşık 20'sinde Omicron varyantı tespit edildi.

Araştırma aynı zamanda, Kovid-19'un Omicron varyantının ilk defa vahşi hayvanlarda bulunması açısından bir ilki ortaya koydu.

New York'ta Omicron varyantı bulunan geyiklerin keşfi, henüz netleşmemiş olsa da hayvanların potansiyel olarak Kovid-19'u insanlara bulaştırıp yeni mutasyonlara yol açabileceğine dair soruları tekrar gündeme getirdi.

Araştırmacılar, virüsün insanlardan geyiklere atık sular veya orman yangınları gibi etkenler üzerinden geçmiş olması ihtimalini dile getirdi.

İlk olarak Eylül 2020'de Iowa eyaletinde geyiklerde Kovid-19'a rastlandığı bildirilmiş, daha sonra ABD Tarım Bakanlığı Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetleme Servisi Michigan, Illinois, New York, New Jersey ve Pennsylvania başta olmak üzere birçok eyalette Kovid-19 bulaşmış geyiklerin tespit edildiğini açıklamıştı.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş