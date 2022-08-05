Uzun zamandır planlıyorlardı! ABD geri adım attı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby ABD'nin Çin ile yaşanan gerginlik nedeniyle balistik füze denemesini ertelediğini açıkladı. Kirby, 'ABD, bir kriz istemiyor. Uluslararası hukuka uygun olarak Batı Pasifik denizlerinde ve göklerinde faaliyet göstermekten geri durmayacağız.' dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, haftalık basın toplantısında ABD'nin Çin ile artan gerilim nedeniyle uzun zamandır planlanan kıtalararası balistik füze denemesini ertelediğini duyurdu.

Akşam'ın Haberi'ne göre, John Kirby Beyaz Saray brifinginde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hafta gerçekleşmesi planlanan Minuteman III füze denemesinin en kısa sürede planlanacağını söyledi.

"ABD, BİR KRİZ İSTEMİYOR"

Kirby, "Çin, Tayvan çevresinde istikrarı bozan askeri tatbikatlara girişirken, ABD bunun yerine yanlış hesaplama ve yanlış algılama risklerini azaltarak sorumlu bir nükleer güç davranışı sergiliyor" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby şunları kaydetti:

Başkan Biden ve ekibi; Güçlü, kendine güvenen, yetenekli bir nükleer gücün gerçekte ne kadar ciddi olduğunu göstermek için birkaç hafta beklemeyi göze alabileceğine inanıyor.

USS Ronald Reagan, bölgede kalacak ve önümüzdeki birkaç hafta içinde Tayvan Boğazı'ndan standart hava ve deniz geçişleri yapacak.

ABD, bir kriz istemiyor. Uluslararası hukuka uygun olarak Batı Pasifik denizlerinde ve göklerinde faaliyet göstermekten geri durmayacağız.

Çinliler, Pelosi'nin ziyaretini Tayvan yakınlarındaki askeri faaliyetlerini artırmak için bahane olarak kullanıyor. Pekin'in kışkırtıcı eylemleri, statükoyu değiştirmeye yönelik uzun süredir devam eden girişiminde önemli bir tırmanışıdır. .