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TIMETURK / DÜNYA / Uzmanlar, salgınların daha iyi incelenmesi için DSÖ'nün yetkilerinin artırılmasını istiyor

Uzmanlar, salgınların daha iyi incelenmesi için DSÖ'nün yetkilerinin artırılmasını istiyor

Sağlık uzmanları, küresel salgınların daha iyi incelenmesi ve salgınlara karşı daha etkili mücadele verilmesi için Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yetkilerinin güçlendirilmesi ve bütçesinin artırılması gerektiğini belirtti.

2 Saat Önce
2021-11-22 22:12:07
Uzmanlar, salgınların daha iyi incelenmesi için DSÖ'nün yetkilerinin artırılmasını istiyor

Çevrim içi düzenlenen "Pandemiye Hazırlık ve Mücadele" konulu bağımsız panelde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ülkeler arası eşitsizlik ve DSÖ'nün salgınla mücadeledeki rolü ele alındı.

Panelin ardından yapılan ortak açıklamada, dünyada Kovid-19 ile mücadele için verilen çabaların adil olmadığı belirtilerek "Düşük gelirli ülkelerin aşıya erişimi sınırlı kalırken yüksek gelirli ülkelerde sağlıklı ve zengin kişilere güçlendirici doz uygulanıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Ortada mevcut salgına kısa zamanda son verecek veya bundan sonraki salgınları önleyecek derecede hızlı bir gelişme yok." tespiti yapıldı.

Kovid-19 ile daha etkili mücadele edilmesi ve bundan sonraki olası salgınların daha erken kontrol altına alınması için DSÖ'nün yapısının yenilenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Bundan sonraki muhtemel salgınları daha çabuk ve bağımsız tespit edebilmesi için DSÖ'nün daha fazla fona ve yetkiye ihtiyacı var." ifadesi kaydedildi.

Açıklamada, tüm ülkelerin, olası salgınları DSÖ'ye mümkün olan en erken zamanda rapor etmek ve salgınlara karşı daha kararlı mücadele vermek üzere bir anlaşmaya varması gerektiğinin altı çizildi.

Panelde ayrıca Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ), DSÖ ile bir araya gelerek aşı üretici ülkeleri "gönüllü lisans sağlama" ve "patent hakkından geçici olarak feragat etme" konularında ikna etmek için çaba sarf etme çağrısında bulunuldu.

Cenevre'de 30 Kasım ile 3 Aralık'ta düzenlenecek DTÖ bakanlar görüşmesinde, Kovid-19 aşılarının lisansları ve patent hakkı konularının müzakere edilmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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