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Uzaylıların Dünya'yı gözlemleyebileceği 29 gezegen belirlendi

Gökbilimciler, yörüngedeki gezegenlerdeki olası uzaylıların, Dünya'daki yaşamı tespit etmek için yeterli konuma sahip yıldız sistemlerinin bir listesini yaptı.

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24.06.2021 08:27:36
Uzaylıların Dünya'yı gözlemleyebileceği 29 gezegen belirlendi

Gökbilimciler, yörüngedeki gezegenlerdeki olası uzaylıların, Dünya'daki yaşamı tespit etmek için yeterli konuma sahip yıldız sistemlerinin bir listesini yaptı.

Araştırmacılar, yaşanabilir 29 gezegenin, Dünya'yı keşfetme doğrultusunda, radyo ve televizyon yayınlarına kulak misafiri olmak için iyi bir konumda olduğunu ve herhangi bir gözlemcinin bir istihbarat edinmesine izin verdiğini tahmin ediyor.

The Guardian'ın haberine göre, bilim insanları uzaylıların, son 5 bin yıl içinde, Güneş'in etrafından geçerken Dünya'yı keşfedebilecekleri 1715 yıldız sistemi belirledi.

Araştırmacıların kendilerine "Başka biri arıyor olsaydı, kimin için uzaylı olurduk?" sorusunu yönelttiğini belirten, Cornell Üniversitesi'nden astronomi profesörü Lisa Kaltenegger “Gezegenleri bulmamızın bir yolu, ev sahibi yıldızlarından gelen ışığın bir kısmını bloke etmeleridir” dedi.

NASA'nın bu yıl piyasaya sürüleceği James Webb Uzay Teleskobu atmosferlerinin bileşimini analiz ederek başka gezegenler üzerinde yaşam belirtileri arayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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