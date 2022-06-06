'Uzaylılar başıboş dolaşan haydut gezegenlerde seyahat ediyor'

Bilim insanı Irina K. Romanovskaya, yabancı uygarlıkların yıldızlararası mesafeleri katetmek için haydut gezegenleri kullanmayı öğrenmiş olabileceğini söyledi.

ABD'li fizik ve astronomi profesörü Irina K. Romanovskaya, uzaylı araştırmalarında şimdiye dek yanlış noktaların hedeflendiğini öne sürdü.

Bilim insanı, uzayda başıboş dolaşan ve "haydut gezegen" diye nitelenen ötegezegenlerin düşünülenin aksine Dünya dışı yaşam için önemli hedefler olabileceğini savundu.

Halihazırda yürütülen Dünya dışı yaşam arayışları, yıldız sistemlerinin yaşanabilir koşullara sahip bölgelerindeki gezegenlere odaklanıyor.

Ancak Houston Community College'da görev alan Romanovskaya, hakemli bilimsel dergi Journal of Astrobiology'de yayımlanan yeni makalesinde şaşırtıcı bir soru ortaya attı:

Yabancı uygarlıklar, yıldızlararası mesafeleri katetmek için haydut gezegenleri kullanmayı öğrenmiş olabilir mi?

Romanovskaya söz konusu teoriye "Kozmik Otostopçu Hipotezi" adını verdi.

Teori iki ana önermeden oluşuyor. İlki, haydut gezegenlerin Dünya dışı uygarlıkların ana gezegenlerinin yakınından geçtiğini ve bu sırada uzaylıların bu serbest cisimlere göç edebileceğini öngörüyor.

İkinci önerme ise Dünya dışı uygarlıkların cüce gezegenleri bu haydut gezegenlere dönüştürmek ve üzerlerinde seyahat etmek için etraftaki kozmik nesnelerin kütle çekim kuvvetini teknolojik araçlarla kullanabileceğini savunuyor.

Romanovskaya'ya göre uzaylılar yıldızlararası ortamı, diğer yıldızları ve gezegen sistemlerini araştırmak ya da başka gezegenlerde koloniler kurmak için bu sıradışı yönteme başvurmuş olabilir.

Öte yandan, bu teorinin doğru olması için herhangi bir yıldızın yörüngesinde dönmeyen bu gezegenlerde yeni enerji kaynaklarının yaratılması gerekiyor.

Romanovskaya ise söz konusu gezegenlerdeki olası uzaylıların nükleer füzyon aracılığıyla enerji elde edebileceğini ifade etti.

Ayrıca uzay radyasyonundan korunmak için gezegenin yüzeyinin altında veya okyanuslarda yaşamaları da mümkün.

Yine de haydut gezegenler, ev sahibi bir yıldıza sahip olmadıkları için yüzey okyanuslarını da uzun süre koruyamayabilir.

Bu nedenle Romanovskaya, uzaylıların bu gezegenleri daha uzun süre yaşayabilecekleri başka yıldız sistemlerine doğru "süreceğini" tahmin ediyor.

Bu senaryo da şu soruyu akla getiriyor: Haydut gezegendeki uzaylılar Güneş Sistemi'nin yakınından geçebilir mi?

Romanovskaya, bunun küçük ama gerçek bir ihtimal olduğunu söylüyor.

Gökbilimciler, Samanyolu Galaksisi'nde çok sayıda haydut gezegen olduğunu düşünüyor.

Ancak bunlar bir yıldızın ışığından faydalanamadığı için genellikle karanlıkta kalıyor ve çok zor gözlemlenebiliyor.

Yine de kısa süre önce Avrupa Güney Gözlemevi'nden araştırmacılar, Güneş Sistemi'ne nispeten yakın bir bölgede 70 olası haydut gezegen tespit ettiklerini duyurmuştu.

Söz konusu kozmik nesneler Dünya'dan yaklaşık 420 ışık yılı uzaklıkta keşfedilmişti.

Kaynaklar: Independent Türkçe, VICE, EarthSky .