Uzaydan geldiği düşünülen gizemli sinyalin sırrı çözüldü!

Bilim insanları Dünya'ya en yakın ötegezegenden aldıklarını düşündükleri gizemli sinyalle ilgili bir güncelleme yayınladı.

Bir süre önce Proxima Centauri'den geldiği düşünülen bir sinyal bilim insanlarını fazlasıyla heyecanlandırmıştı. Ancak şimdi, bu sinyalin uzaydan değil, Dünya'dan gelen bir yankı olduğu anlaşıldı. Tekno-imzalar olarak da bilinen, Dünya dışı zeka tarafından yaratılan teknolojinin işaretlerini aramaya kendini adamış astronomlar, bunun bir başka sinyalin yanlış bir pozitif gibi göründüğünü söylüyor.

İNSAN TEKNOLOJİSİNDEN KAYNAKLANAN BİR GİRİŞİM

Breakthrough Listen ekibinden Sofia Sheikh, bir süredir inceledikleri bu sinyalle ilgili yaptığı açıklamada, "Kanıtlar, sinyalin özel kaynağını belirleyememiş olsak da, insan teknolojisinden kaynaklanan bir girişim olduğunu gösteriyor" dedi.

Breakthrough Listen girişimi, dünya dışı zeka arayışını desteklemeye yardımcı oluyor ve 2020'de Avustralya'daki Parkes teleskopunu kullanan ekip üyeleri, teleskopu güneş sistemimizin ötesinde bilinen en yakın gezegen olan Proxima Centauri'ye doğrulttuklarında ilginç bir sinyal aldıklarını bildirmişti.

Ancak, Listen'ın bilim ekibini yöneten Berkeley'deki California Üniversitesi'nden Andrew Siemion, Sheikh'in sinyalin daha derin bir analizini yaptıktan sonra, çok daha az yabancı görünmeye başladığını söylediğini belirtti. Siemion, "Analizimiz, bunun gerçekten Proxima Centauri'deki bir vericiden gelme olasılığının çok düşük olduğunu gösteriyor. Ancak bu, şüphesiz bugüne kadar gördüğümüz en ilgi çekici sinyallerden biriydi" diyor.

Sonuç olarak, on yıllarca süren araştırma neticesinde bulunan sinyalin Dünya dışı varlıklardan gelmediği anlaşıldı. Breakthrough Initiatives İcra Direktörü Pete Worden, bu gelişmenin yanlış pozitifleri filtreleme sürecinde daha fazla ince ayar yapılmasına yardımcı olduğunu belirtti:

"Her ne kadar gerçek bir tekno imza bulamamış olsak da, bu tür imzaları tespit etmek ve doğrulamak için gerekli araçlara sahip olduğumuzdan giderek daha fazla emin olmamızı sağladı."

Kaynak: Chiponline

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.