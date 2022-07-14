Uzayda kalp atışı gibi tekrar eden bir radyo sinyali keşfedildi

Bilim insanları uzaydan düzenli olarak gelen bir sinyal tespit etti. Bu sinyal adeta uzaydaki bir kalp gibi atıyor olsa da kaynağı elbette ki bir kalp değil.

Astronomların uzayı keşif için gerçekleştirdikleri çalışmalar sadece James Webb Uzay Teleskobu gibi görsel algılarımıza odaklanmıyor. Radyo sinyalleri ve farklı veriler de araştırmacıların odaklandıkları konu başlıkları arasında geliyor.

Bu çalışmalar arasında uzayın derinliklerinden gelen bir radyo sinyali dikkatleri üzerine toplamış durumda. Zira bu radyo sinyali bir kalbin düzenli atışı gibi belli bir ritmle ve belli bir kuvvetle gözlemlenebiliyor. Bilim insanları ise bu sinyalin kaynağına dair bir varsayımda bulunuyorlar.

Sinyal düzenli olarak tespit edilebiliyor

Astronomlara göre düzenli olarak gelen bu sinyallerin kaynağı ise uzun zaman önce ölmüş olan bir yıldızdan geriye kalanlar. Pulsar ya da magnetar olarak adlandırılan bu yapıların genel ismi ise nötron yıldızı. Çok yüksek hıza ve çok büyük yoğunluk değerine sahip bu yapılar bir karadelik olmanın eşiğinden dönmüş oluyor. Zaman zaman da uzaya radyo sinyalleri yayıyorlar. Bu sinyallere de hızlı radyo patlamaları adı veriliyor.

Bu fenomen çok uzun zamandır bilinmesine rağmen yeni radyo dalgalarının bu kadar dikkat çekmiş olmasının nedeni süresi ve ritmi oldu. Çok periyodik bir şekilde her 0,2 saniyede bir tekrar eden bir sinyal yaklaşık üç saniye boyunca uzayda yankılandı. Bu süre ise normal bir hızlı radyo dalgası patlamasının yaklaşık 1000 katı uzunlukta.

İlk hızlı radyo patlaması 2007 yılında keşfedildiğinden bu yana bu alandaki çalışmalar da yoğunlaşmış durumda. Bilim insanları şimdi FRB 20191221A bu hızlı radyo dalgasının geldiği kaynağı daha da dikkatli bir şekilde incelemeye almış durumdalar. Bahsi geçen radyo patlaması MIT ve başka pek çok araştırma kurumu tarafından da tespit edilmiş durumda.

Kaynak: webtekno.com