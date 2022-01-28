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Uzayda ilginç nesne: Her 18 dakikada bir radyo sinyali gönderiyor

Gök bilimciler, Dünya'dan dört bin ışıkyılı uzaklıkta bulunan ve daha önce Samanyolu Galaksisinde eşine benzerine rastlanmayan bir nesne keşfettiklerini açıkladı. Araştırmacılar, dönen cismin her 18 dakikada bir radyo sinyali gönderdiğini belirttiler.

13 Dakika Önce
2022-01-28 15:30:38
Uzayda ilginç nesne: Her 18 dakikada bir radyo sinyali gönderiyor

Avustralyalı bilim insanları, Samanyolu galaksisinde daha önce görülen hiçbir şeye benzemediğini iddia ettikleri bir nesne keşfettiklerini duyurdu.

Söz konusu nesne ilk olarak, Curtin Üniversitesi'nde öğrenci olan Tyrone O'Doherty tarafından keşfedildi.

O'Doherty, Batı Avustralya'nın Murchison Widefield Array olarak bilinen bir bölgesinde, bir teleskop ve geliştirdiği yeni bir teknik kullanılarak nesneyi görüntülemeyi başardı.

18 DAKİKADA BİR RADYO SİNYALİ YAYIYOR

Bununla birlikte, gizemli nesnenin 18 dakikada bir, tam bir dakika boyunca büyük bir radyo enerjisi patlaması saldığı gözlemlendi. O'Doherty, Curtin Üniversitesi Uluslararası Radyo Astronomi Araştırma Merkezi'nden (ICRAR) astrofizikçi Dr Natasha Hurley-Walker tarafından yönetilen bir ekibin parçasıydı.

NTV'de yer alan habere göre; ICRAR tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gözlemlerimiz sırasında birkaç saat içinde ortaya çıktı ve kayboldu. Bu tamamen beklenmedik bir şeydi. Bir astronom için biraz ürkütücüydü çünkü gökyüzünde bunu yaptığı bilinen başka hiçbir şey yok” denildi.

GERÇEKTEN TUHAF

Nature dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarlarından astrofizikçi Dr. Gemma Anderson ise bir dakika boyunca yanan bir nesnenin "gerçekten tuhaf" olduğunu söyledi.

Bilim insanları ayrıca nesnenin Dünya'dan yaklaşık 4 bin ışık yılı uzaklıkta olduğunu, inanılmaz derecede parlak olduğunu ve son derece güçlü bir manyetik alana sahip olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Öte yandan, araştırmacılar nesnenin bir nötron yıldızı veya beyaz bir cüce olabileceği söyledi.

Nötron yıldızı, bir yıldızın süpernova olarak patladıktan sonra geri kalan kısmın kendi içine çökmesiyle oluşuyor. Beyaz cüce ise yaşamının son evresindeki soğuk yıldızlar olarak tanımlanıyor. Ancak, gizemli nesnenin ne olduğu şu an için belirsizliğini koruyor.

Dr Hurley-Walker, "Daha fazla tespit, gök bilimcilere bunun nadir görülen bir kerelik bir olay mı yoksa daha önce hiç fark etmediğimiz yeni bir cisim mi olduğunu gösterecek. Bu nesneyi anlamayı ve daha fazlasını bulmak için çalışmamızı genişletmek için sabırsızlıkla bekliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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