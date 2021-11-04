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Uzayda garip patlamalar yaşanıyor! Sebebi çözülemedi

Uzayda garip bir şekilde bazı patlamalar meydana geliyor. Ancak astronomlar bu patlamalara neyin sebep olduğunu henüz keşfedebilmiş değiller...

1 Saat Önce
2021-11-04 07:59:09
Uzayda garip patlamalar yaşanıyor! Sebebi çözülemedi

Astronomlar tuhaf bir uzay nesnesinin oldukça kısa aralıklarla 1.600'den fazla kez tekrar tekrar patlamasını izlediler, ancak gerçekte ne olduğu konusunda hala bir fikirleri yok. Bu nesne, 2007'de keşfedilen ve hakkında çok az şey bilinen garip bir uzay fenomeni olan hızlı radyo patlamaları (fast radio burst - FRB) gerçekleştiriyor.

Bu ilginç nesne, FRB 121102 olarak adlandırıldı ve bizden 3 milyar ışık yılı uzaktaki bir cüce galaksi içinde yer alıyor. Astronomlar bir süredir Çin'deki büyük FAST teleskobu ile FRB 121102'yi gözlem altında tutuyorlardı. Son dönemde, yaklaşık 60 saat izledikten sonra, araştırmacılar, en hızlı hızı kabaca her 30 saniyede bir patlama olmak üzere 1.652 patlama kaydettiklerini açıkladılar.

FRB 121102'nin bir magnetar olup olmadığı bilinmiyor. Kaynağın çevresinde gaz ve toz bulunmasının pek mümkün olmadığını söyleniyor, zira patlamaların şiddeti ve hızı bu tür malzemelerin kaynak çevresinde toplanmasına izin verecek gibi değil.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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