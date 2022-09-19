Uzayda en uzun süre kalan kozmonot Polyakov yaşamını yitirdi

Uzayda tek başına en uzun süre kalma rekorunu kıran Sovyet kozmonot Valeri Polyakov, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) haber ajansı AP'nin haberine göre, Rusya Uzay Ajansı bugün yaptığı açıklamada, uzayda tek başına en uzun süre kalma rekorunu kıran Sovyet kozmonot Valeri Polyakov'un 80 yaşında öldüğünü duyurdu. Uzay ajansı Roscosmos tarafından yapılan açıklamada ölüm nedeni belirtilmedi.

Polyakov'un uzaydaki 437 günlük rekoru, 8 Ocak 1994'te iki kişiyle birlikte Sovyet uzay istasyonu Mir'e doğru iki günlük bir uçuşa çıkmasıyla başlamıştı. Mir'deyken, 22 Mart 1995'te geri dönmeden önce Dünya'nın yörüngesinde 7 binden fazla tur attı.

288 gün uzayda kaldı

İnişte Polyakov, yerçekimine yeniden uyum sağlamak için yaygın bir uygulama olarak Soyuz kapsülünden çıkarılmayı reddetti. Polyakov'un dışarı çıkmasına yardım edildi ve kozmonot, yakındaki bir nakliye aracına kadar kendisi yürüdü. Polyakov bir doktor olarak eğitim görmüştü ve insan vücudunun uzayda uzun süre dayanabileceğini göstermek istiyordu.

Polyakov daha önce 1988-89 yıllarındaki bir görevde uzayda 288 gün geçirdi.