Uzaya roket fırlatmaya hazırlanan Çin'e ''sabotaj'' şoku!

Çin'in uzay merkezinin yakınlarında tespit edilen bir sinyal bozucu (jammer), sabotaj şüphesini de beraberinde getirdi.

Yerel haber kaynaklarının söylediğine göre, Çin'deki bir uzay merkezinde bulunan araştırmacılar, planlanmış bir roket fırlatmasından sadece haftalar önce, üslerinin dışında bir sinyal bozucu cihaz (jammer) bulduklarını açıkladı. Yangtze Evening News tarafından Pazar günü yapılan habere göre cihaz, yaklaşık iki hafta önce Gansu eyaletindeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi yakınında dolaşan bir otomobilde bulundu.

Chip Online'ın haberne göre; Uzay Merkezi, olayın bir sabotaj eylemi olup olmadığını söylemedi, ancak haber kaynağının söylediğine göre sinyal bozucu bir roketin navigasyon sistemlerine müdahale edebilir ve yoldan çıkmasına sebep olabilir.

Çin, Shenzhou-14 roketi aracılığıyla Tiangong Uzay İstasyonu'na üç astronot gönderecek. Mürettebat arasında, 2012 yılında uzaya gönderilen ilk Çinli kadın olan Liu Yang da bulunuyor.

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Yangtze Evening News'in söylediğine göre, Jiuquan Uzay Merkezi'ndeki bilim insanları bu ayın başlarında "anormal" parazit sinyallerini tespit etmeye başladılar ve birkaç gün boyunca bu sinyalleri takip ettiler. South China Morning Post (SCMP) tarafından söylenilene göre keşfedilen bu cihaz, maksimum 10 metre menzile sahip olan tipik, küçük bir frekans vericiydi. Haber kaynağı, bu tür cihazların, büyük bir Çinli e-ticaret sitesi olan "Taobao" gibi web sitelerinden satın alınabileceğini bildirdi.

Merkezden bir bilim insanının SCMP'ye söylediğine göre, bu cihaz küçük olmasına rağmen, Dünya'nın 12.000 metreden yüksek olan noktalarından iletişim kurmak için planlanmasından dolayı zaten zayıf olan uyduların sinyallerini bozmak için kullanılabilir.

Bu mürettebatlı görev başarılı olursa, Çin'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) cevabı olan Tiangong Uzay İstasyonu'nun son inşaat aşaması başlamış olacak. Çinli astronotlar 2011 yılından bu yana ISS'den ABD güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklanmıştı.

"Cennet Sarayı" anlamına gelen Tiangong, tek tek kurulacak üç modülden oluşuyor ve ilk modül Nisan 2021'den beri yörüngede. .