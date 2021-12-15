Uzaya ilk yemek teslimatı gerçekleşti

ABD’li Uber Eats adlı çevrimiçi yemek sipariş platformu, Dünya’dan Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yiyecek götüren ilk şirket oldu. Uber Eats, geçen hafta ISS’ye seyahat eden Japon milyarder Yusaka Maeawa aracılığıyla astronotların siparişini teslim etti.

ABD'li uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber'e bağlı faaliyet gösteren Uber Eats, uzaya ilk yiyecek teslimatını gerçekleştirdiğinı duyurdu. Böylelikle teslimat ağını gezegenin ötesine genişleten şirket, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yiyecek gönderen ilk dağıtım platformu oldu.

JAPON MİLYARDER İLE İŞ BİRLİĞİ

Uber Eats, 12 günlük yörüngesinin bir parçası olarak ISS'deki astronotlara siparişlerini elden teslim etmek için Japon girişimci ve milyader Yusaku Maezawa ile birlikte çalıştı. Teslimat, Maezawa'nın Dünya'dan ayrılmasından ardından 400 km boyunca 8 saat 34 dakikalık bir seyahatin ardından 11 Aralık'ta ABD'nin doğu kısmının yerel saati ile 09:40'ta yapıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, “Yusaku Maezawa için küçüki Uber Eats için dev bir teslimat! Uzaya ilk başarılı teslimatımızı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Amacımız, insanların nereye giderlerse gitsinler istedikleri her şeyi almalarını sağlamak. Bu yüzden Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlara hizmet etmekten gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“KENDİME MEYDAN OKUMAYI ASLA BIRAKMAYACAĞIM”

46 yaşındaki Yusaku Maezawa ise, “Bana Uber Eats'ın uzaya ilk yiyecek teslimatını gerçekleştirme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Uber Eats'in inisiyatifi ve macera anlayışı ilham verici. Kendime meydan okumayı asla bırakmayacağım ve umarım herkes aynı şeyi yapmaya devam eder. Dünyayı daha iyi bir yer yapalım!” dedi.

İŞTE ASTRONOTLARA TESLİM EDİLEN YİYECEKLER

Astronotlara götüren siparişte ise Misoda haşlanmış uskumru, tatlı sosta pişirilmiş dana eti, bambu filizli haşlanmış tavuk ve kızarmış domuz eti gibi yiyecekler yer aldı.

YUSAKU MAEZAWA HAKKINDA

Japon moda imparatoru Yusaku Maezawa, 1998'de Start Today'i, 2004'te ise Japonya'nın en büyük online moda perakende sitesi Zozotown'u kurdu. Maezawa, 2018'de kişiye özel hazır giyim markası ZOZO'yu başlattı.

45 yaşındaki Maezawa, aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'na yemek siparişi teslimatının yanı sıra turistik bir seyahat gerçekleştirdi.

Japonya'nın en zengin insanlarından biri olan Maezawa, ISS'de 12 gün kalacak ve ardından Dünya'ya dönecek.

YERYÜZÜNDEKİLERE PARA DAĞITACAK

Öte yandan, yaklaşık olarak 1, 9 milyar dolar servete sahip olan Maezawa, istasyona olan ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, yörüngede bulunduğu süre boyunca yeryüzündekilere para dağıtacağını söyledi.

Ancak, milyarderin bunu nasıl gerçekleştireceği ile ilgili detaylar paylaşılmadı.

Kaynak: londragundem.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.