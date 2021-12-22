Uzaya gitmek istemiş ve vazgeçmişti… O isim açıklandı

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile birlikte uzaya gitmek isteyen ancak sonrasında bu kararından vazgeçen gizemli ismin kim olduğu belli oldu.

Teknoloji ve kripto para girişimcisi Justin Sun, Blue Origin'in ilk uzay turizmi uçuşu için açık artırmada kazanan teklif sahibinin kendisi olduğunu açıkladı. Sun, Temmuz ayında Jeff Bezos ile birlikte uzaya uçmak için 28 milyon dolar ödedi, ancak uçuştan sadece birkaç hafta önce "program çakışmaları nedeniyle" vazgeçti. Bunun üzerine, ismi açıklanmayan bu teklif sahibinin gelecekteki bir seyahatte uçacağı söylendi ve altı kişilik rokette boşalan koltuğu Somerset Capital Partners'ın CEO'sunun oğlu 18 yaşındaki Oliver Daemen doldurdu. Blue Origin, 28 milyon doların ise şirketin kar amacı gütmeyen kuruluşu Club for Future için kullanıldığını söyledi.

31 yaşındaki Sun, şimdi hem kimliğini açıkladı, hem de Blue Origin ile 2022'nin dördüncü çeyreğinde uzaya gitmeyi planladığını söyledi. Bir kripto para birimi platformu olan TRON'un kurucusu, kendisiyle birlikte beş misafiri dış dünyaya götürmeyi planladığını da söyledi. Blue Origin, Sun'ın planlarını doğruladı.

Sun, Twitter'da, Sea of ??Stars adlı bir kampanyanın parçası olarak beş kişiyi kişisel olarak seçeceğini söylüyor. İlk adayının kripto dünyasında ve Metaverse'de yer alan bir lider olacağını açıklayan Sun, aday isimleri önümüzdeki yıl kademeli olarak açıklayacağını da sözlerine ekledi. Bu adaylar TRON DAO kripto topluluğundaki liderler, teknoloji ve sanatın dünyasının liderleri ve "son derece görünür ve sosyal açıdan etkili bir ünlü" olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.