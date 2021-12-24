Uzaya gitmek için 28 milyon dolar verip vazgeçen gizemli isim belli oldu

Jeff Bezos’un Blue Origin’i ile uzaya gitmek için servet ödeyen ama sonrasında vazgeçen gizemli isim kendisini açıkladı ve yeni planını duyurdu

Chip.com.tr'nin aktardığı habere göre teknoloji ve kripto para girişimcisi Justin Sun, Blue Origin'in ilk uzay turizmi uçuşu için açık artırmada kazanan teklif sahibinin kendisi olduğunu açıkladı.

Sun, Temmuz ayında Jeff Bezos ile birlikte uzaya uçmak için 28 milyon dolar ödedi, ancak uçuştan sadece birkaç hafta önce “program çakışmaları nedeniyle” vazgeçti. Bunun üzerine, ismi açıklanmayan bu teklif sahibinin gelecekteki bir seyahatte uçacağı söylendi ve altı kişilik rokette boşalan koltuğu Somerset Capital Partners'ın CEO'sunun oğlu 18 yaşındaki Oliver Daemen doldurdu.

Blue Origin, 28 milyon doların ise şirketin kar amacı gütmeyen kuruluşu Club for Future için kullanıldığını söyledi.

31 yaşındaki Sun, şimdi hem kimliğini açıkladı, hem de Blue Origin ile 2022'nin dördüncü çeyreğinde uzaya gitmeyi planladığını söyledi. Bir kripto para birimi platformu olan TRON'un kurucusu, kendisiyle birlikte beş misafiri dış dünyaya götürmeyi planladığını da söyledi. Blue Origin, Sun'ın planlarını doğruladı.

Sun, Twitter'da, Sea of Stars adlı bir kampanyanın parçası olarak beş kişiyi kişisel olarak seçeceğini söylüyor. İlk adayının kripto dünyasında ve Metaverse'de yer alan bir lider olacağını açıklayan Sun, aday isimleri önümüzdeki yıl kademeli olarak açıklayacağını da sözlerine ekledi. Bu adaylar TRON DAO kripto topluluğundaki liderler, teknoloji ve sanatın dünyasının liderleri ve “son derece görünür ve sosyal açıdan etkili bir ünlü” olacak.

Sun, Twitter'da “Uzaya gitmek çocukluğumdan beri hayalimdi ve aynı zamanda insanlığın gelecekteki yönü” yazdı. “TRON DAO topluluğundaki herkesle ve tüm kripto dünyası ile sevincimi paylaşmak istiyorum” diye de ekledi.

Sun, geçtiğimiz hafta Karayipler ülkesi Grenada'nın Cenevre'deki Dünya Ticaret Örgütü temsilcisi olarak atandı.

Justin Sun, 2019'da Warren Buffett ile bir öğle yemeği için açık artırmada 4.6 milyon dolar harcamıştı. Bu yılın başlarında ise, GameStop çılgınlığına 10 milyon dolar yatırım yaptı. Ayrıca NFT olarak satışa sunulan Twitter CEO'su Jack Dorsey'in ilk tweet'i için en çok teklif verenlerden biriydi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.