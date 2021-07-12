Uzay turizminde bir ilk gerçekleşti

İngiliz milyarder Richard Branson, sahibi olduğu Virgin Galactic’e ait uzay aracıyla ilk defa uzaya yolculuk etti. Branson özel uzay şirketine sahip ilk uzaya giden insan oldu.

İngiliz milyarder Richard Branson, sahibi olduğu Virgin Galactic'e ait uzay aracıyla ilk defa uzaya yolculuk etti.

Biraz gecikmeli başlayan uçuş, uzay aracının yeryüzünün 70 km yüksekliğine çıkıp ardından da başarılı şekilde yeryüzüne iniş yapmasıyla başarılı sekilde sona erdi.

Branson özel uzay şirketine sahip ilk uzaya giden insan oldu.

Bu, Branson'ın uzun zamandır hayalini kurduğu andı.

New Mexico'dan havalanan uzay aracında Branson'a iki pilot ve şirketin diğer üç çalışanı eşlik etti.

Branson, inişin ardından yaptığı açıklamada, “Çocukluğumdan beri bu anı düşlerdim fakat dürüst olmak gerekirse dünyanın uzaydan görünüşüne hiçbir şey size hazırlayamaz. Bütün her şey sihirseldi” dedi.

Yerel saatle sabah 7'de gerçekleşmesi beklenen yolculuk hava şartları nedeniyle bir süre ertlendi, yerel saatle 10:45 gibi yolculuk başladı. Branson ve ekibi dünya yüzeyinin 70 km üzerine çıktı. Bu yükseklik, dünya atmosferinin sona erdiği ve uzayın başladığı yükseklik olarak niteleniyor.

Uzay aracı içindekiler için birkaç dakika yer çekimi olmadı ve ardından uzay aracı geri dönüş yolculuğuna başladı.

Şirketin yılın ilerleyen döneminde ilk müşterilerine bu yolculuğu yaptırmadan önce iki test uçuşu daha yapması bekleniyor. Şirketin amacı 2023 yılından itibaren her yıl 100 uçuş gerçekleştirmek.

Yolcuların her bir koltuk için 300 ile 400 bin dolar arasında bir ücret ödemesi bekleniyor.

Jeff Bezos ve Elon Musk da uzay yolculuğu için şirket kuran isimler. Bezos'un da kurduğu şirkete ait uzay aracıyla ay sonunda aynı yolculuğu yapması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.