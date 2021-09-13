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Uyuşturucu çıkarıcılar konteynerde kaldı! Oksijen yetersizliğinden acil servisi aradılar
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TIMETURK / DÜNYA / Uyuşturucu çıkarıcılar konteynerde kaldı! Oksijen yetersizliğinden acil servisi aradılar

Uyuşturucu çıkarıcılar konteynerde kaldı! Oksijen yetersizliğinden acil servisi aradılar

Pazartesi öğleden sonra, Maasvlakte'deki Delta terminalinin sahasında kütük dolu bir konteyner da en az dokuz kişinin olduğu bildirildi. Konteynerindeki kişilerin oksijen yetersizliğinden dolayı acil servisi aradığı öğrenildi.

1 Saat Önce
2021-09-13 19:39:02
Uyuşturucu çıkarıcılar konteynerde kaldı! Oksijen yetersizliğinden acil servisi aradılar

Sökücüler diye adlandırılan bu kişiler; uyuşturucu ticareti için uyuşturucuları bir konteynerden çıkarmaktan sorumlu olan kişilerdir. Gelen çağrı üzerine acil servisler toplu halde altı ambulansla yola çıktı. Sökücü olarak adlandırılan bu kişileri 12:50 civarında konteynerden çıkardılar. Sökücülerin konteyner da ne kadar kaldığı ise bilinmiyor.

Solunum sorunu yaşayan bu kişilerin yapılan kontrollerinin ardından sağlık durumları iyi olduğu bildirildi. Sonrasında gözaltına alınarak Liman Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildiler.

Kayıp Telefon

Ayrıca, aramak yapmak için kullanılan telefon henüz bulunamadı. Bir polis sözcüsü yaptığı açıklamada: "Bunun nedenin; telefonu henüz bulamamış olmamız veya kayıp bir kişinin daha olmasıdır. Ancak teorik olarak başka bir konteynırdan bir arama yapılmış olabilir ve bulduğumuz konteyneri biz kazara keşfetmiş olabiliriz. Hala ikinci bir konteyner olup olmadığını araştırıyoruz (yani 2. Bir konteyner olabilir ) " dedi.

Sökücülerin bir konteynere nasıl girebildiği sorulduğunda, polis: bu konteyner muhtemelen bir otel konteyneri (uyuşturucuyu çıkarma amaçlı daha önceden girilen konteynerlar hotel konteyner olarak adlandırılıyor). Ve bu olayında muhtemelen bir otel konteyner olayı olduğu tahmin ediliyor.

Üç yıl önce, benzer bir olayda Waalhaven'da bir deniz konteynerinden on sekiz kişi kurtarılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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