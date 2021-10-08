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Uygurlara işkence ettiğini itiraf etti

Çin'den kaçan ve ismini gizli tutan bir polis memuru, CNN INTERNATIONAL'a yaptığı açıklamada, Uygur Türklerine işkence yaptıklarını itiraf etti ve zorla kaçırılan sivillerin terörist olmadığını söyledi.

40 Dakika Önce
2021-10-08 09:26:39
Uygurlara işkence ettiğini itiraf etti

Çin'de Uygur Türkleri'nin tutulduğu tesislerde görev almış bir polis memuru ilk kez CNN INTERNATIONAL'a konuştu. Çin'den kaçan ve ismini gizli tutan memur, Uygur Türklerine işkence yaptıklarını itiraf etti. Zorla kaçırılan sivillerin terörist olmadığını söyledi.

“O insanların yüzüne nasıl bakarım? İnsan suçlu hisseder. Asker olsak da yaşananlarda bizim de payımız var.” Bu sözler, Çin'de 2 milyona yakın Uygur Türkünün tutulduğu tesislerde çalışmış bir polis memurundan.

Güvenlik gerekçesiyle gerçek adını vermeyen "Jıang", CNN INTERNATIONAL'a konuştu. Çin Hükümeti'nin Sincan'da görev yapması için kendisine iki kat daha fazla maaş verdiğini söyledi. Jıang, kendisi gibi binlerce memurun bölgede görevlendirildiğini belirtti.

CNN INTERNATIONAL, Çin'den kaçıp Norveç'e yerleşen mağdur bir Uygur Türküne de mikrofon uzattı. Anaokulu öğretmeni olduğunu söyleyen Eyüp, gözaltı sürecinde şiddet ve cinsel istismara maruz kaldığını açıkladı.

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Eski polis memuru Jıang da Eyüp'ün iddialarını doğruladı. Masum olduğunu bildiği Uygur Türklerine işlemediği suçları kabul ettirdiğini itiraf etti. Çin hükümeti, Doğu Türkistan( Sincan) Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tesislerde işkence ya da şiddet olayları olduğunu tamamen reddediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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