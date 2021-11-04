Uydu görüntüsündeki gizem çözüldü

Google haritaların sağlamış olduğu uydu görüntüsündeki ‘gizemli kara’ deliğin ne olduğu anlaşıldı.

Bir Reddit kullanıcısı, okyanusun ortasında bir kara delik gibi görünen bir varlığı keşfederek bu hafta internette coğrafi bir tartışma başlattı. Google Earth'e oldukça derin bir dalış yaparken bu topografik tuhaflıkla karşılaşan kokoblocks adlı bir kullanıcı, /r/GoogleMaps alt dizininde Pasifik Okyanusu'nun ortasından alınan bir ekran görüntüsünü yayınladı.

Vostok Adası olarak bilinen, kafa karıştırıcı mercan oluşumu, Pasifik Okyanusu'ndaki Kiribati'deki Southern Line Adaları'ndaki bir atol. Bu ıssız ada Tahiti'den 640 kilometre uzaklıkta ve sadece 0,3 kilometre kare araziye ev sahipliği yapıyor. 1820'de Vostok adlı gemiyle yelken açan Rus Antarktika kaşifi Fabian Gottlieb von Bellingshausen tarafından keşfedildi. Guano (o zamanlar kazançlı olan atık birikintileri) için imrenilen ada, 1856 Guano Yasası uyarınca ABD tarafından ve daha sonra 1873'te İngiltere tarafından alındı, ancak hiçbir şekilde kullanılmadı.

1979'da vahşi yaşam koruma alanı ilan edilen ada, artık Kiribati'nin bir parçası olarak tüm Line Adaları'nın el değmemiş yerli florasına ev sahipliği yapıyor. Bu, adanın Google Earth'te neden bu kadar garip göründüğünü açıklayabilir, adanın görüntüsünü yakınlaştırırsanız, ana gövdesi siyahken eteklerinin koyu yeşil olmasıyla neredeyse sansürlenmiş gibi görünüyor. Uydu görüntüsü siteleri bazen belirli görüntüleri bu şekilde engellese de, bu olağandışı etkinin yalnızca yoğun bir ormanın düşük çözünürlüklü bir görüntüsünden kaynaklanması da mümkün.

Bu ikinci açıklama, mercan kumu ve molozdan oluşan kumsallarla ve anakarada tatlı su birikintisi olmamasıyla, arazinin yapısıyla çok daha mantıklı gözüküyor. Ada büyük ölçüde 30 metre yüksekliğe kadar büyüyen Pisonia ağaçlarıyla kaplı ve bu ağaçlar altlarında başka bitkiler için yer kalmayacak kadar sıkı bir şekilde yerleşmiş durumda. Bu nedenle adanın rengi, oldukça düzgün bir Pisonia ağaç tepeleri örtüsünü yansıtabilir.

Reddit'teki bazılarının tanımladığı gibi bir "kara delik" olmaktan çok uzak olan bu sıra dışı toprak parçası, zaman zaman plajlarını ziyaret eden yeşil kaplumbağaların yanı sıra birkaç sümsük ve fregat kuşları, deniz kırlangıçları, sıçanlar, skinkler ve palmiye yengeçleri de dahil olmak üzere şaşırtıcı çeşitlilikte faunaya ev sahipliği yapıyor.

Yani, bu ada o kadar da sıra dışı değil ama Reddit'te bazı harika alternatif açıklamalar bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.