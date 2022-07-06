Üsküp'te gergin AB protestosu

Kuzey Makedonya'da, Avrupa Birliği'nin üyelik müzakerelerine ilişkin önerisi gündemde. Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriye karşı, muhalefetin çağrılarıyla başkent Üsküp'te günlerdir protestolar düzenleniyor.

Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği hususunda müzakerelerin devam edebilmesi için Bulgaristan ile arasındaki sorunları çözümüne yönelik attığı adımlar ülkede protestolara neden oldu.

Hükümet binası önünde toplanAan göstericiler, kamu binalarına vepolise yumurta, taş ve şişe fırlattılar. Kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Fransa'nın teklifi neydi?

AB üyesi Bulgaristan; Kuzey Makedonya'nın dilinin Bulgar kökenli olduğunu resmen tanıması, anayasasında Bulgar azınlığı kabul etmesi ve Bulgaristan'a karşı “nefret söylemini” reddetmesini talep etmiş ve Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne giriş müzakerelerinin ancak bu şekilde devam edebileceğini şart koşmuştu.

Konunun çözümüne yönelik arabulucu olarak da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron devreye girmişti. Macron, Madrid'deki NATO zirvesinde ayrıntı vermeden "uzlaşmacı bir çözüme" ulaşıldığına inandığını açıklamıştı.

"Fransa'nın önerisi Makedon halkı için kabul edilebilir değil"

Protestocular teklifin Kuzey Makedonya'nın ulusal kimliğine zarar verdiğini düşünüyor. Protestoculardan biri, "Fransa'nın önerisi Makedon halkı için kabul edilebilir değil. Çünkü bu tam bir felaket. Buna karşı mücadele edeceğiz." dedi.

Bazı göstericiler gözaltına alındı

Bir başka Makedon ise, "Bu makul bir öneri değil çünkü biz Makedonya olarak tarihi bir ülkeyiz. Ve bu böyle kalacak." şeklinde konuştu.

Muhalefetin çağrısıyla düzenlenen gösterilerde tansiyon yine yükseldi ve polise taş atan bazı göstericiler göz altına alındı. Yaralanan emniyet mensuplarına acil sağlık ekipleri müdahale etti.

AB üye ülkeleri onayladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 30 Haziran'da Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasındaki sorunların AB müzakere çerçevesinde çözülmesini içeren öneri ortaya atmıştı.

Paris'in önerisi, tüm AB üye ülkeleri tarafından onaylanmasının ardından Avrupa önerisine dönüştü.

AB'den Kuzey Makedonya'ya müzakere önerisi

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, önerinin görüşüldüğü oturumun ardından, Kuzey Makedonya'nın AB üyesi olma yönündeki arzusunu dile getirdi:

"Evet derseniz, ilk hükümetler arası konferans önümüzdeki birkaç gün içerisinde düzenlenecek."

Kuzey Makedonya'nın AB süreci

2005 yılından beri AB üyeliğine aday olan Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılım müzakerelerine başlaması için ilk ışık 2020'de yakıldı. Ancak müzakerelerin başlaması için bir tarih belirlenmedi.

Uzlaşmadan önce AB üyesi Bulgaristan, tarih ve dil konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Kuzey Makedonya için üyelik müzakere çerçevesini onaylamayı reddetmişti.

Kuzey Makedonya hükümeti AB müzakere sürecini destekliyor ancak ülkedeki ana muhalefet partisi, Bulgaristan ile uzlaşarak üyelik müzakerelerine başlamayı kabul etmiyor. TRTHaber