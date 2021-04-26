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Ürdün ve Mısır'dan, İsrail'e 'ihlalleri durdurma' çağrısı!

Ürdün ve Mısır, İsrail'in, işgal altındaki Kudüs şehrinde gerginliği sona erdirmek ve sükuneti yeniden sağlamak için tüm saldırıları ve provokatif eylemleri durdurması gerektiğini belirtti.

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26.04.2021 04:02:33
Ürdün ve Mısır'dan, İsrail'e 'ihlalleri durdurma' çağrısı!

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede, her iki bakan, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehrinde aşırılık yanlısı grupların Filistinlilere karşı yürüttüğü şiddet ve kışkırtma eylemlerini kınadı. 

İsrail'den söz konusu saldırıları derhal durdurmasını isteyen bakanlar, bu ülkeyi uluslararası hukuk çerçevesinde sorumluluklarını üstlenmeye zorlamak ve Filistinlilere koruma sağlamak için uluslararası toplum nezdinde yürüttükleri temaslarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu. 

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Eski Şehir'in Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı. 

Filistinliler, teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle ramazanın ilk gününden itibaren namaz sonrasında Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor. 

İsrail polisinin, Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve TOMA'larla müdahalesinde, şu ana kadar en az 130 Filistinli yaralandı, 100'den fazla Filistinli de gözaltına alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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