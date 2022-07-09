Ürdün Kralı Abdullah'tan Putin'e övgü: Çok yurtsever biri

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 20 yıldır tanıdığı Rusya lideri Putin'in çok yurtsever biri olduğunu belirtti.

CNBC kanalından gazeteci Hadley Gamble'e demeç veren Ürdün Kralı 2. Abdullah, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kral Abdullah, yirmi yılı aşkın süredir tanıdığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki soruya, "Elbette çok yurtsever ve Rusya'nın büyüklüğüne inanan biri, güçlü bir ekiple çevrilidir" yanıtını verdi.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili de konuşan Kral, "Günün sonunda hepimiz krizin olmayacağını ummuştuk. Şimdi olan bu. Bu konuyla uğraşıyoruz. Ne kadar uzun sürerse, kimse kazanamaz" diyerek, krizin etkilerinin sadece Avrupa ile sınırlı olmayacağı, tüm dünyaya yayılacağı konusunda uyarıda bulundu. .