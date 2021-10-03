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TIMETURK / DÜNYA / Ürdün Kralı Abdullah’tan ''aleyhte konuşan'' hükümlülere af

Ürdün Kralı Abdullah’tan ''aleyhte konuşan'' hükümlülere af

Ürdün Kralı 2. Abdullah hükümete 'aleyhte konuşma' davalarını incelemeye ve hüküm giyenlere özel af işlemlerine devam etme talimatı verdi.

5 Saat Önce
2021-10-03 08:14:04
Ürdün Kralı Abdullah’tan ''aleyhte konuşan'' hükümlülere af

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2. Abdullah, hükümete Ceza Kanunu'nun 195. maddesi uyarınca kral aleyhine konuşma suçundan hüküm giyenlere özel af çıkarılması için ilgili prosedürleri takip etme talimatı verdi.

Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi, kral aleyhinde konuştuğu, yazılı, sözlü yada karikatür olarak kralı aşağılamaya yönelik faaliyette bulunduğu kanıtlanan kişilerin bir ila 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasını içeriyor.

Bu davalardaki sanıklar 2017'den önce Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından yargılanıyordu ancak daha sonra bu yetki normal mahkemelere devredilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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